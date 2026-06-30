Жара нарастает: прогноз погоды в Харькове и области на 1 июля

Первый день пикового месяца лета, 1 июля, на Харьковщине будет ясным и жарким, прогнозирует Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Существенных осадков 1 июля не прогнозируют ни в Харькове, ни в области. В городе ожидают следующую температуру воздуха: ночью 16 – 18°, днем ​​29 – 31°. В области будет: ночью 13 – 18°, днем ​​26 – 31°.

В более долгосрочном метеопрогнозе — усиление жары: 2 и 3 июля будет до +34°. После должно стать несколько легче.

Отметим повышение температуры воздуха уже сказалось на поврежденной российскими обстрелами энергосистеме Украины. 30 июня в Харьковской области впервые за долгое время применили графики отключения электроэнергии. Жителей просят экономней использовать электрику вечером, когда уже не настолько эффективна работа солнечных электростанций.