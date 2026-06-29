Идет жара: Харьковоблэнерго сообщило, когда лучше включать кондиционеры

Харьковоблэнерго обратилось к потребителям, сообщив, какой период времени в течение суток наиболее удачный для активного потребления электричества. Летом рекомендации отличаются от зимних.

«В связи со значительным повышением температуры воздуха наблюдается рост потребления электроэнергии на всей территории Украины», — констатировали энергетики.

Жителей Харьковщины просят перенести активное энергопотребление (то есть включать те же кондиционеры, бойлеры и стиральные машинки) на период наиболее эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

«Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами и МАКСИМАЛЬНО бережно потребляйте электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 23:00. Это период наибольшей нагрузки на энергосистему в период жары», — подчеркнули в облэнерго.

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Отметим, по прогнозам Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей, последние дни июня на Харьковщине не будут нестандартно жаркими: столбики термометров достигнут +30°, но не превысят этот показатель. В долгосрочном прогнозе, включающем первые дни июля, уже появляются температуры до +34°.