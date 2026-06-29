Зарядить повербанки и гаджеты рекомендуют энергетики

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко предупредил, что жара станет серьезным испытанием для энергетики Украины.

«Европа, а вместе с ней и Украина, вошли в период аномальной жары. Для энергетики это означает одно – резкий рост потребления. В Киеве каждые дополнительные +3°C сейчас прибавляют около 100 МВт нагрузки на систему. И речь не только о домашних кондиционерах. Большие системы кондиционирования офисов, магазинов, торговых центров и предприятий создают очень существенную дополнительную нагрузку», — написал гендиректор компании, поставляющей электроэнергию в столицу, а также частично другие регионы страны.

Он отметил также, что жара — это серьезное испытание для оборудования, которое уже пережило многочисленные атаки. Сейчас идет восстановление после зимних обстрелов. Поэтому часть инфраструктуры — в ремонтах, а часть — работает «буквально на грани своих возможностей».

«Именно поэтому в ближайшие дни энергосистема будет работать в очень напряженном режиме. Надеюсь, нам удастся пройти этот период без существенных ограничений. Но, как всегда, во время войны, следует быть готовыми к разным сценариям. Повербанк, заряженные гаджеты и немного внимания к сообщениям энергетиков точно не будут лишними«, — предупредил Коваленко.

Отметим, по прогнозам Гидрометцентра Харьковской и Луганской областей, последние дни июня на Харьковщине не будут нестандартно жаркими: столбики термометров достигнут +30°, но не превысят этот показатель. В долгосрочном прогнозе, включающем первые дни июля, уже появляются температуры до +34°.