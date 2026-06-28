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Жара до +32 на Харьковщине: как погода повлияет на боевые действия (видео)

Фронт 11:20   28.06.2026
Елена Нагорная
Жара до +32 на Харьковщине: как погода повлияет на боевые действия (видео) Фото: Генштаб ВСУ

Жаркая погода принципиально не влияет на ход боевых действий, констатировал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов, комментируя прогноз на следующую неделю, согласно которому в районе Купянска ожидается до +32.

«Погода тут влияет не принципиально. Разница между +25 и +32 это, скорее, вопрос комфорта общего… Температура — это вопрос личного комфорта пребывания непосредственно в полях и вопрос, сколько можно выполнять те или иные задания до того, как запыхаешься», — объяснил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

В то же время он подчеркнул, что именно отсутствие осадков и хорошая видимость являются ключевыми факторами летнего периода, ведь они напрямую влияют на работу БпЛА с обеих сторон.

Комментируя общие тенденции на ближайшее время, Трегубов отметил, что существенных изменений в тактике врага не ожидается — россияне будут пытаться давить дальше.

«Ресурсы в личном составе, к сожалению, у них пока что есть, несмотря на то, что потери у них по нашим направлениям выросли в полтора раза. Посмотрим, опять-таки. Буду надеяться, что логистические проблемы, скажем так, ограничат их способность, потому что проблем с личным составом сейчас у них не так много», — резюмировал спикер Группировки объединенных сил ВСУ.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 11:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жаркая погода принципиально не влияет на ход боевых действий, констатировал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.".