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Спека до +32 на Харківщині: як погода вплине на бойові дії (відео)

Фронт 11:20   28.06.2026
Олена Нагорна
Спека до +32 на Харківщині: як погода вплине на бойові дії (відео) Фото: Генштаб ЗСУ

Спекотна погода принципово не впливає на перебіг бойових дій, констатував в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, коментуючи прогноз на наступний тиждень, згідно з яким у районі Куп’янська очікується до +32.

«Погода тут впливає не принципово. Різниця між +25 і +32 це, скоріше, питання комфорту загального… Температура — це питання особистого комфорту перебування безпосередньо в полях і питання, скільки можна виконувати ті чи інші завдання до того, як захекаєшся», — пояснив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

Водночас він підкреслив, що саме відсутність опадів та гарна видимість є ключовими факторами літнього періоду, адже вони безпосередньо впливають на роботу БпЛА з обох сторін.

Коментуючи загальні тенденції на найближчий час, Трегубов зазначив, що суттєвих змін у тактиці ворога не очікується — росіяни намагатимуться тиснути далі.

«Ресурси в особовому складі, на жаль, в них поки що є, незважаючи на те, що втрати в них по наших напрямках виросли у півтора раза. Подивимося, знов-таки. Буду сподіватися, що логістичні проблеми, скажімо так, обмежать їхню здатність, бо проблем з особовим складом зараз в них не так багато», — резюмував речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 11:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спекотна погода принципово не впливає на перебіг бойових дій, констатував в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.".