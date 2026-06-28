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Трегубов про Козачу Лопань: Намагаються створити настирливий плацдарм

Записано 10:29   28.06.2026
Олена Нагорна
Трегубов про Козачу Лопань: Намагаються створити настирливий плацдарм

Російські окупаційні війська продовжують проявляти значну активність на кількох ділянках фронту, зокрема намагаючись створити новий плацдарм на півночі Харківської області, розповів в етері нацмарафону речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

За словами спікера, окупанти не припиняють тиснути на Куп’янському напрямку, а також намагаються розширити зону бойових дій ближче до обласного центру.

«Ворог проявляє себе активно на Куп’янщині й намагається створити ще один, поки що невеликий, але настирливий плацдарм на північ від Харкова. Район селища Козача Лопань — Козача Лопань і Гранів», – зазначив Трегубов.

Відео: національний телемарафон

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 10:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські окупаційні війська продовжують проявляти значну активність на кількох ділянках фронту, зокрема намагаючись створити новий плацдарм на півночі Харківської області.".