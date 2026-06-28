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СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW

Фронт 07:59   28.06.2026
Олена Нагорна
СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW

Українські захисники досягли успіхів одразу на двох напрямках фронту в Харківській області: контратакували в районі селища Козача Лопань на півночі, а також просунулися або впевнено утримували позиції біля села Подоли Куп’янського району. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), щоправда, із посиланням на російські джерела.

За оцінками аналітиків ISW, 26 та 27 червня російські війська намагалися наступати на північ та північний схід від Харкова, проте жодних успіхів не мали через активні контратаки ЗСУ. У звіті Інституту зазначається, що один із російських військових блогерів підтверджував контратаки українських сил у районах Козачої Лопані та Земляного Яру.

Водночас Сили оборони завдали ударів по військових об’єктах РФ у Бєлгородській області. Як повідомив Генштаб ЗСУ, 27 червня українські війська уразили російський командний пункт у Ленінському. Того ж дня, 27 червня, на оприлюднених геолокаційних відеозаписах було зафіксовано удар ЗСУ по російському сховищу пального поблизу Ржевки. За даними джерела, яке повідомляє про угруповання військ РФ “Північ”, цей склад перебував у зоні відповідальності російського 127-го мотострілецького полку та 128-ї окремої мотострілецької бригади.

На Куп’янському напрямку спроби окупантів атакувати 26 та 27 червня також були заблоковані. Російський військкор опублікував карту, яка вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися або впевнено утримували позиції на схід від села Подоли. Додатково Генштаб ЗСУ повідомив, що 27 червня українські сили завдали успішного удару по російському командному пункту в окупованому Лимані Першому.

Читайте також: Ракетного удару завдали військові РФ по Харкову вночі: куди прилетіло

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 07:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), щоправда, із посиланням на російські джерела.".