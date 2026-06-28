СОУ контратаковали возле Казачьей Лопани и имели успех под Купянском — ISW

Украинские защитники добились успехов сразу на двух направлениях фронта в Харьковской области: контратаковали в районе поселка Казачья Лопань на севере, а также продвинулись или уверенно удерживали позиции возле села Подолы Купянского района. Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW), правда, со ссылкой на российские источники.

По оценкам аналитиков ISW, 26 и 27 июня российские войска пытались наступать к северу и северо-востоку от Харькова, однако никаких успехов не имели из-за активных контратак ВСУ. В отчете Института отмечается, что один из российских военных блогеров подтверждал контратаки украинских сил в районах Казачьей Лопани и Земляного Яра.

В то же время Силы обороны нанесли удары по военным объектам РФ в Белгородской области. Как сообщил Генштаб ВСУ, 27 июня украинские войска поразили российский командный пункт в Ленинском. В тот же день, 27 июня, на обнародованных геолокационных видеозаписях был зафиксирован удар ВСУ по российскому хранилищу топлива вблизи Ржевки. По данным источника, сообщающего о группировке войск РФ «Север», этот склад находился в зоне ответственности российского 127-го мотострелкового полка и 128-й отдельной мотострелковой бригады.

На Купянском направлении попытки оккупантов атаковать 26 и 27 июня также были заблокированы. Российский военкор опубликовал карту, указывающую на то, что украинские войска недавно продвинулись или уверенно удерживали позиции к востоку от села Подолы. Дополнительно Генштаб ВСУ сообщил, что 27 июня украинские силы нанесли успешный удар по российскому командному пункту в оккупированном Лимане Первом.