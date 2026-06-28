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Ракетный удар нанесли военные РФ по Харькову ночью: куда прилетело

Происшествия 07:20   28.06.2026
Елена Нагорная
Ракетный удар нанесли военные РФ по Харькову ночью: куда прилетело

Российские военные в ночь на 28 июня нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском районе.

В 03:56 о «прилетах» сообщил городской голова Игорь Терехов. «Есть информация о попадании ракет в Основянском районе Харькова. Последствия уточняются», — написал мэр.

Информацию об атаке позже подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, данных о пострадавших нет.

Воздушную тревогу в течение ночи объявляли дважды. Первая продолжалась с 00:03 до 01:32 из-за угрозы «Шахедов», вторая — с 01:53 до 05:45.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные в ночь на 28 июня нанесли ракетный удар по Харькову. Попадания зафиксировали в Основянском районе.".