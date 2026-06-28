Ракетного удару завдали військові РФ вночі по Харкову: куди прилетіло

Російські військові в ніч проти 28 червня завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували в Основ’янському районі.

О 03:56 про “прильоти” повідомив мер Ігор Терехов. «Маємо інформацію про влучання ракет в Основ’янському районі Харкова. Наслідки уточнюються», — написав мер.

Інформацію про атаку згодом підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, даних щодо постраждалих немає.

Повітряну тривогу протягом ночі оголошували двічі. Перша тривала з 00:03 до 01:32 через загрозу “шахедів”, друга — з 01:53 до 05:45.