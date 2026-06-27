Live

Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова

Події 17:17   27.06.2026
Оксана Якушко
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова

27 червня росіяни застосували безпілотники типу “Італмас” для ударів по АЗС по місту Дергачі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Перший удар стався близько 13:40 – через атаку пошкоджений паркан АЗС і автівки, припарковані на території підприємства. Постраждалих немає.

Менш ніж за годину, близько 14:30, росіяни знову завдали удару по території іншої АЗС. 41-річна жінка, яка під час атаки перебувала у власному автомобілі на території АЗС, поранена. Також гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник автозаправної станції.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вночі 27 червня росіяни знову атакували автозаправні станції у Солоницівській громаді Харківської області, повідомляє ДСНС регіону.

Читайте також: Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше
Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше
27.06.2026, 18:55
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова
Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова
27.06.2026, 17:17
ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги
ДТП із постраждалим сталася на трасі Харківщини, де тривав ремонт дороги
27.06.2026, 18:20
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
14-річний хлопець пішов з дому і не повернувся: де його знайшли поліціянти
27.06.2026, 15:46
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
27.06.2026, 14:41
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
27.06.2026, 16:35

Новини за темою:

27.06.2026
Казала, що Харків — «русский» і поширювала брехню про ЗСУ
27.06.2026
Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)
26.06.2026
У Харкові — «приліт» FPV-дрона по території АЗС: рятувальники гасили пожежу
26.06.2026
Дев’ять днів тіло пролежало в полі: вбивство сталося на Харківщині
26.06.2026
Руїни у Харкові орендували за бюджетні кошти: підозра експосадовцю КП


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 17:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 червня росіяни застосували безпілотники типу “Італмас” для ударів по АЗС по місту Дергачі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".