Росіяни вчергове атакували дві АЗС у передмісті Харкова

27 червня росіяни застосували безпілотники типу “Італмас” для ударів по АЗС по місту Дергачі, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Перший удар стався близько 13:40 – через атаку пошкоджений паркан АЗС і автівки, припарковані на території підприємства. Постраждалих немає.

Менш ніж за годину, близько 14:30, росіяни знову завдали удару по території іншої АЗС. 41-річна жінка, яка під час атаки перебувала у власному автомобілі на території АЗС, поранена. Також гостру реакцію на стрес отримав 34-річний працівник автозаправної станції.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вночі 27 червня росіяни знову атакували автозаправні станції у Солоницівській громаді Харківської області, повідомляє ДСНС регіону.