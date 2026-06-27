Live

Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)

Події 09:44   27.06.2026
Оксана Якушко
Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)

Росіяни знову атакували автозаправні станції у Харківській області, повідомляє ДСНС регіону. 

Вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по Солоницівській громаді Харківського району. Влучання зафіксували по двох автозаправних станціях.

На території однієї з АЗС унаслідок удару була зруйнована будівля та виникла пожежа на площі 400 кв. м. Також пошкоджені 10 одиниць автівок.

За іншою адресою внаслідок удару окупантів пошкоджена будівля операторської АЗС. Пожежі не виникло.

На щастя, постраждалих немає.

Читайте також: ЗСУ атакували у Волгограді завод, що виготовляє пускові установки для ракет

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни
Підприємства Нафтогазу на Харківщині та Полтавщині атакували росіяни
27.06.2026, 12:46
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
Новини Харкова — головне 27 червня: удари по АЗС, фронт
27.06.2026, 11:25
Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу
Одна загибла, шість постраждалих через удари росіян по Харківщині за добу
27.06.2026, 11:04
Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)
Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)
27.06.2026, 09:44
ЗСУ атакували у Волгограді завод, що виготовляє пускові установки для ракет
ЗСУ атакували у Волгограді завод, що виготовляє пускові установки для ракет
27.06.2026, 08:47
Сьогодні 27 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 27 червня 2026: яке свято та день в історії
27.06.2026, 06:00

Новини за темою:

26.06.2026
У Харкові — «приліт» FPV-дрона по території АЗС: рятувальники гасили пожежу
25.06.2026
Доба на Харківщині: ракетний удар по фермі та постраждалі в Богодухові
23.06.2026
Паливна криза в РФ докотилася до кордонів Харківщини: ліміти АЗС у Бєлгороді
22.06.2026
Не працюють АЗС, поранені, сотні пошкоджених будинків: ситуація в Богодухові
22.06.2026
Будинок згорів у Харкові: подробиці від ДСНС (фото)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 09:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни знову атакували автозаправні станції у Харківській області, повідомляє ДСНС регіону. ".