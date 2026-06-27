Знову АЗС. Вночі росіяни двічі ударили по громаді під Харковом (фото)

Росіяни знову атакували автозаправні станції у Харківській області, повідомляє ДСНС регіону.

Вночі росіяни завдали ударів безпілотниками по Солоницівській громаді Харківського району. Влучання зафіксували по двох автозаправних станціях.

На території однієї з АЗС унаслідок удару була зруйнована будівля та виникла пожежа на площі 400 кв. м. Також пошкоджені 10 одиниць автівок.

За іншою адресою внаслідок удару окупантів пошкоджена будівля операторської АЗС. Пожежі не виникло.

На щастя, постраждалих немає.