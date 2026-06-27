Снова АЗС. Ночью россияне дважды ударили по громаде под Харьковом (фото)

Россияне снова атаковали автозаправочные станции в Харьковской области, сообщает ГСЧС региона.

Ночью россияне нанесли удары беспилотниками по Солоницевской громаде Харьковского района. Попадание зафиксировали по двум автозаправочным станциям.

На территории одной из АЗС в результате удара разрушено здание и вспыхнул пожар на площади 400 кв. м. Также повреждены 10 единиц автомобилей.

По другому адресу в результате удара оккупантов повреждено здание операторской АЗС. Пожар не возник.

К счастью, пострадавших нет.