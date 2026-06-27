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Снова АЗС. Ночью россияне дважды ударили по громаде под Харьковом (фото)

Происшествия 09:44   27.06.2026
Оксана Якушко
Снова АЗС. Ночью россияне дважды ударили по громаде под Харьковом (фото)

Россияне снова атаковали автозаправочные станции в Харьковской области, сообщает ГСЧС региона. 

Ночью россияне нанесли удары беспилотниками по Солоницевской громаде Харьковского района. Попадание зафиксировали по двум автозаправочным станциям.

На территории одной из АЗС в результате удара разрушено здание и вспыхнул пожар на площади 400 кв. м. Также повреждены 10 единиц автомобилей.
По другому адресу в результате удара оккупантов повреждено здание операторской АЗС. Пожар не возник.

К счастью, пострадавших нет.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 09:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне снова атаковали автозаправочные станции в Харьковской области, сообщает ГСЧС региона. ".