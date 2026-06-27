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ВСУ атаковали в Волгограде завод, производящий пусковые установки для ракет

Мир 08:47   27.06.2026
Оксана Якушко
ВСУ атаковали в Волгограде завод, производящий пусковые установки для ракет Скриншот

В Волгограде ракеты «Фламинго» ударили по заводу, производящему пусковые установки для «Искандеров» и компоненты ракет «Кинжал».

Об успешной атаке ВСУ по одному из важнейших российских оборонных заводов – «Титан-Баррикады» сообщил военкор Андрей Цаплиенко в своем телеграмм-канале.

Он поделился видео от россиян, комментирующих удары украинских ракет по заводу:
«Еще одна» – «Ага, еще одна, вот уже третья прилетела».

«Предприятие производит пусковые установки, артиллерийские системы и компоненты для ракетных комплексов, в частности «Искандер-М», «Ярс» и «Тополь-М»», — рассказал Цаплиенко.

«Движуха». Сегодня ночью «Фламинго» прилетели на завод «Баррикады» в Волгограде. Там делают/делали артиллерийские системы и прочую военную технику включая компоненты ракет «Кинжал», — прокомментировал происходящее известный российский журналист Александр Невзоров.

Атаку по заводу в Волгограде подтвердил Денис Штиллерман, совладелец компании FirePonit.

«Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины. Продолжение следует», — написал он в Х.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2026 в 08:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волгограде ракеты «Фламинго» ударили по заводу, производящему пусковые установки для «Искандеров» и компоненты ракет «Кинжал».".