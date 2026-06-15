РФ выпустила ночью «Искандер» прямо по спасателям, пытавшимся спрятаться

Директор Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких рассказал подробности трагической гибели четырех спасателей ночью 15 июня в Харькове. По его данным, враг выпустил «Искандер» просто по сотрудникам ГСЧС.

Гладких уточнил: ночью спасатели ликвидировали последствия предыдущего удара по Холодногорскому району. Он отметил – это был «обычный «прилет» – без пострадавших, но с масштабным возгоранием.

«И буквально в час ночи враг запустил четыре баллистические ракеты, предварительно, «Искандер-М». И одна из них убила наших ребят и ранила также работников ГСЧС. Некоторые из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сейчас им оказывается вся медицинская помощь. Отдельно хочу сказать, что как раз заранее были предупреждены работники ГСЧС и наш сотрудник об угрозе. Они вышли на 300-400 метров от самого объекта, где произошло первое попадание и был масштабный пожар. Находились на достаточном расстоянии, но враг поступил коварно и ударил непосредственно по тому месту, где спасатели прятались», – рассказал Гладких.

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Еще шесть сотрудников ГСЧС получили тяжелые ранения и за их жизнь продолжают бороться медики. И хотя пытаются максимально обезопаситься от последствий тактики повторных ударов, оповещают сотрудников об опасности, враг все же слишком коварный, акцентировал Гладких.

«Могу сказать, что все погибшие ребята находились в бронежилетах и ​​в касках, но сила удара и то, что эта ракета сделала с ними… Здесь нечего больше сказать», – добавил он.