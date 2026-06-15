РФ випустила вночі «Іскандер» прямо по рятувальниках, які намагалися сховатися

Директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких розповів подробиці трагічної загибелі чотирьох рятувальників уночі 15 червня в Харкові. За його даними, ворог випустив “Іскандер” просто по співробітниках ДСНС.

Гладких уточнив: уночі рятувальники ліквідували наслідки попереднього удару по Холодногірському району. Він зазначив – це був “звичайний “приліт” – без постраждалих, але з масштабним загорянням.

“І буквально о першій ночі ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». І одна з них убила наших хлопців і поранила також працівників ДСНС. Деякі з них знаходяться у вкрай важкому стані, зараз їм надається вся медична допомога. Окремо хочу сказати, що завчасно були попереджені працівники ДСНС і наш співробітник про загрозу. Вони відійшли на 300-400 метрів від самого об’єкту, де сталося перше влучання і була масштабна пожежа, знаходилися на достатній відстані, але ворог зробив підступно і вдарив безпосередньо по тому місцю, де рятувальники ховалися”, – зазначив Гладких.

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Ще шість співробітників ДСНС отримали тяжкі поранення і за їхнє життя продовжують боротися медики. І хоча намагаються максимально убезпечитися від наслідків тактики повторних ударів, сповіщають співробітників про небезпеку, ворог все ж надто підступний, акцентував Гладких.

“Можу сказати, що всі загиблі хлопці перебували в бронежилетах і в касках, але сила удару і те, що ця ракета зробила з ними… Тут нічого більше сказати”, – додав він.