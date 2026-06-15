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Зеленський: через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор

Події 09:54   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Зеленський: через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Харкові та Києві фахівці продовжують ліквідувати наслідки нічних обстрілів.

За інформацією глави держави, цієї ночі ворог випустив по Україні 70 ракет, понад 60 з них – ударили по столиці. Внаслідок “прильотів” постраждали 28 людей, чотири – загинули.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

“Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору”, – написав Зеленський.

Обстріл Києво-Печерської лаври

Тим часом у Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” повідомили: вхід для відвідувачів тимчасово обмежили. Ікони, антимінси, богослужбові предмети – евакуювали.

Обстріл Києво-Печерської лаври

“Шахед” влучив у вівтарну частину Успенського собору — в Стефанівський приділ. Пожежу ліквідовують рятувальники ДСНС. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника — оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають”, – написали у заповіднику.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 09:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Харкові та Києві фахівці продовжують ліквідувати наслідки нічних обстрілів.".