Зеленський: через удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Харкові та Києві фахівці продовжують ліквідувати наслідки нічних обстрілів.

За інформацією глави держави, цієї ночі ворог випустив по Україні 70 ракет, понад 60 з них – ударили по столиці. Внаслідок “прильотів” постраждали 28 людей, чотири – загинули.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

“Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор – церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури. ДСНС уже ліквідували пожежу на даху собору”, – написав Зеленський.

Тим часом у Національному заповіднику “Києво-Печерська лавра” повідомили: вхід для відвідувачів тимчасово обмежили. Ікони, антимінси, богослужбові предмети – евакуювали.

“Шахед” влучив у вівтарну частину Успенського собору — в Стефанівський приділ. Пожежу ліквідовують рятувальники ДСНС. Окрім того, внаслідок повторної спроби удару пошкоджено Башту Іоанна Кушника — оборонну споруду XVII–XVIII століть, що є частиною фортифікаційного комплексу Верхньої Лаври. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають”, – написали у заповіднику.