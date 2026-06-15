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Співробітник мерії та чотири рятувальники загинули вночі в Харкові (фото)

Події 09:25   15.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Співробітник мерії та чотири рятувальники загинули вночі в Харкові (фото)

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото наслідків російських ударів по Харкову.

“14 червня близько 23:00 російська армія атакувала Холодногірський район Харкова ударним безпілотником, за попередніми даними типу «Герань-2». Унаслідок влучання сталася пожежа в нежитловій будівлі. На місце прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію наслідків. Під час виконання службових обов’язків вони потрапили під повторну атаку. Російські війська завдали ще чотирьох ракетних ударів по місцю проведення рятувальної операції”, – пишуть у прокуратурі.

Обстріл Харкова 15 червня

Внаслідок повторної атаки загинули чотири рятувальники, а також співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій міськради. Ще шість рятувальників отримали поранення різного ступеня важкості. Крім того, постраждали троє цивільних.

Обстріл Харкова 15 червня

Також уночі під атакою був Шевченківський район – там БпЛА впав поблизу будинку. Відомо про постраждалу.

Читайте також: П’ятеро рятувальників загинули, постраждали цивільні: уночі росіяни били БпЛА

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 09:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі опублікували фото наслідків російських ударів по Харкову.".