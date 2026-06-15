Співробітник мерії та чотири рятувальники загинули вночі в Харкові (фото)

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото наслідків російських ударів по Харкову.

“14 червня близько 23:00 російська армія атакувала Холодногірський район Харкова ударним безпілотником, за попередніми даними типу «Герань-2». Унаслідок влучання сталася пожежа в нежитловій будівлі. На місце прибули рятувальники, які розпочали ліквідацію наслідків. Під час виконання службових обов’язків вони потрапили під повторну атаку. Російські війська завдали ще чотирьох ракетних ударів по місцю проведення рятувальної операції”, – пишуть у прокуратурі.

Внаслідок повторної атаки загинули чотири рятувальники, а також співробітник Департаменту надзвичайних ситуацій міськради. Ще шість рятувальників отримали поранення різного ступеня важкості. Крім того, постраждали троє цивільних.

Також уночі під атакою був Шевченківський район – там БпЛА впав поблизу будинку. Відомо про постраждалу.