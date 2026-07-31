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Вибух без тривоги в Харкові: безпілотник влучив у багатоповерхівку 31 липня

Події 20:36   31.07.2026
Оксана Горун
Вибух без тривоги в Харкові: безпілотник влучив у багатоповерхівку 31 липня Фото: ХМР

Коли не було повітряної тривоги, в Харкові стався “приліт”. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що БпЛА вдарив по Салтівці. Обійшлося без постраждалих.

Доповнено о 20:36. “Внаслідок влучання пошкоджено дах багатоповерхового житлового будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби”, – написав мер міста Ігор Терехов.

20:23. З 19:34 у Харкові не було повітряної тривоги. Жодних попереджень не було й від моніторингових каналів. Вибух на Салтівці чули близько 20:10.

“Маємо інформацію про влучання ворожого ударного БПЛА по багатоповерховому житловому будинку у Салтівському районі”, – повідомив Терехов.

Нагадаємо, в Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт із захисту від російських FPV-дронів на оптоволокні. Якщо він покаже свою ефективність на невеликій ділянці території, його масштабують.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 20:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли не було повітряної тривоги, в Харкові стався “приліт”. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що БпЛА вдарив по Салтівці".