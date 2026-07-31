Спецтехніка з Японії перетворює руїни на щебінь під Харковом: що далі

На полігоні під Харковом бетон зі зруйнованих внаслідок «прильотів» будинків переробляють на вторинний щебінь. Для цього використовують спеціальну японську техніку, яку КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» отримала у серпні 2024 року.

Наразі підприємство працює з поточними відходами, які залишаються під час реконструкції будівель, розповів МГ «Об’єктив» майстер дільниці подрібнення відходів КП Олексій Пономаренко.

Від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Харків отримав два подрібнювачі для переробки бетону, сито, а також навантажувальну техніку та обладнання для розбирання та сортування пошкоджених будівель.

«Ці японські дробарки, які в нас є, вони переробляють цей бетон на щебінь. Та, що арматура трапляється в бетоні, її тільки на переробку, на переплавку», — зазначає фахівець.

Для панельних будинків таке подрібнення залишається чи не єдиним варіантом. Використовувати навіть візуально вцілілі залізобетонні плити повторно без глибокої експертизи неможливо — від вибухової хвилі в них можуть утворюватися приховані тріщини. Отриманим вторинним щебенем комунальники поки що підсипають виключно власні території.

На питання, чи можна використовувати такий щебінь у новому будівництві, Пономаренко відповідає: «Залежить від щільності цього щебеню. Якщо граніт, він щільний, то тут знаходиться і бетон, і цемент. Плитка трапляється і це все треба досліджувати. Як воно себе поведе за навантажень подальших».

Глава ГО «Нуль відходів Харків» Ганна Прокаєва вказує на юридичні перепони щодо цього питання. За її словами, використовувати вторинний щебінь, пісок чи цемент у відновленні державних та комунальних об’єктів наразі неможливо через відсутність процедури сертифікації таких матеріалів.

«На сьогодні ось ці відходи після руйнування, вони не мають процедури сертифікації, немає, тобто, яким чином їх можна повторно використовувати при відбудові. Поки що це сіра зона», – пояснила Прокаєва.