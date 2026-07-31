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Дрон вдарив по Немишлянському району Харкова: є поранені

Події 22:08   31.07.2026
Оксана Горун
Дрон вдарив по Немишлянському району Харкова: є поранені Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Увечері 31 липня в Харкові пролунав черговий вибух. Мер міста повідомив про “приліт” у Немишлянському районі.

Доповнено о 22:08. Кількість постраждалих зросла до трьох. Це жінки 41, 47 та 71 року, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

21:45. Відомо вже про двох постраждалих.

“Влучання ворожого дрону у Немишлянському районі – є інформація про поранених, їхня кількість уточнюються”, – написав Ігор Терехов.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, поранена жінка.

Перед цим два “прильоти” були в Салтівському районі. Один БпЛА вдарив по даху багатоповерхівки – обійшлося без постраждалих. Другий упав без детонації.

Нагадаємо,  в Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт із захисту від російських FPV-дронів  на оптоволокні. Якщо він покаже свою ефективність на невеликій ділянці території, його масштабують.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 22:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 31 липня в Харкові пролунав черговий вибух. Мер міста повідомив про “приліт” у Немишлянському районі".