Дрон вдарив по Немишлянському району Харкова: є поранені

Увечері 31 липня в Харкові пролунав черговий вибух. Мер міста повідомив про “приліт” у Немишлянському районі.

Доповнено о 22:08. Кількість постраждалих зросла до трьох. Це жінки 41, 47 та 71 року, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

21:45. Відомо вже про двох постраждалих.

“Влучання ворожого дрону у Немишлянському районі – є інформація про поранених, їхня кількість уточнюються”, – написав Ігор Терехов.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, поранена жінка.

Перед цим два “прильоти” були в Салтівському районі. Один БпЛА вдарив по даху багатоповерхівки – обійшлося без постраждалих. Другий упав без детонації.

Нагадаємо, в Харкові планують реалізувати експериментальний проєкт із захисту від російських FPV-дронів на оптоволокні. Якщо він покаже свою ефективність на невеликій ділянці території, його масштабують.