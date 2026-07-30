Експеримент у Харкові: купол від FPV хочуть створити над містом

Харків може стати першим прифронтовим містом в Україні, якому вдасться чинити спротив загрозі атак російських FPV-дронів на оптоволокні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері “Радіо Хартія” повідомив про експериментальний проєкт, який розробляють разом із 2-м корпусом НГУ “Хартія”. Процес тільки стартував – триває тиждень.

“Експериментальний проєкт, який буде реалізовуватися на певній ділянці території, не будемо говорити, де — активної протидії. Якщо він буде успішним — а я вірю, що він буде успішним — ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні“, – сказав він.

Начальник ХОВА зазначив, що поки що фінансує експеримент обласний бюджет. Щоб поширити захист на велику територію, знадобляться додаткові кошти.

“Коли він покаже свою ефективність, звичайно, будемо і просити кошти через United24, можливо й інші джерела будемо віднаходити”, – зазначив Синєгубов.

Уже зараз, за ​​його словами, до Харкова залітають лише поодинокі дрони із сотень, які запускає російська армія.

“У нас би вдень було близько ста FPV на оптоволокні на місто Харків. І ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому коли ми кажемо “експеримент” — це не щось придумане з нуля. Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективно однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації”, – запевнив начальник ХОВА.

Експериментальний проєкт – не єдине, чим Харків планують рятувати від FPV. Продовжують монтувати антидронові сітки на окружній та планують їх встановити на Харківському шосе – до перетину з вулицею Академіка Проскури. Також до боротьби з FPV-дронами приєднають мобільні вогневі групи.

Зазначимо, що досі FPV-дрони на оптоволокні ставали практично вироком для міста, до якого діставали. Заглушити їх РЕБ не вдається. “Проклавши доріжку” в населений пункт, російські оператори дронів починають методично полювати за цивільними. Це явище вже давно отримало назву “сафарі на людей”. На Харківщині від атак FPV на оптоволокні довго страждав Куп’янськ, у руїнах якого наразі практично не залишилося мешканців. До Харкова російські FPV почали долітати нещодавно. Перший суттєвий удар був по окружній 21 травня – тоді кілька дронів знищили фуру (її водій загинув) та автомобіль поліції. З того часу глибина проникнення дронів тільки збільшується, як і частота їх появи в межах Харкова. У місті вже було кілька випадків ударів FPV по цивільних автівках. У тому числі – фіксували “прильоти” та дронів на оптоволокні.

Про те, що в місті “встановили рубіж” захисту від дронів, напередодні повідомив на сесії міськради мер Ігор Терехов. Він не розкрив подробиць. Але згадав: комунальні підприємства Харкова закупили обладнання та вже самі виробляють “певний захист”.