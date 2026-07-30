Експеримент у Харкові: купол від FPV хочуть створити над містом
Харків може стати першим прифронтовим містом в Україні, якому вдасться чинити спротив загрозі атак російських FPV-дронів на оптоволокні.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері “Радіо Хартія” повідомив про експериментальний проєкт, який розробляють разом із 2-м корпусом НГУ “Хартія”. Процес тільки стартував – триває тиждень.
“Експериментальний проєкт, який буде реалізовуватися на певній ділянці території, не будемо говорити, де — активної протидії. Якщо він буде успішним — а я вірю, що він буде успішним — ми будемо його імплементувати на всю територію, створювати навколо Харкова такий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні“, – сказав він.
Начальник ХОВА зазначив, що поки що фінансує експеримент обласний бюджет. Щоб поширити захист на велику територію, знадобляться додаткові кошти.
“Коли він покаже свою ефективність, звичайно, будемо і просити кошти через United24, можливо й інші джерела будемо віднаходити”, – зазначив Синєгубов.
Уже зараз, за його словами, до Харкова залітають лише поодинокі дрони із сотень, які запускає російська армія.
“У нас би вдень було близько ста FPV на оптоволокні на місто Харків. І ми розуміємо, які можуть бути наслідки. Тому коли ми кажемо “експеримент” — це не щось придумане з нуля. Це вже працює на фронті, однак адаптовано до тієї ситуації, до тих потреб, які є. Воно буде ефективно однозначно. Зараз будемо приступати до його реалізації”, – запевнив начальник ХОВА.
Експериментальний проєкт – не єдине, чим Харків планують рятувати від FPV. Продовжують монтувати антидронові сітки на окружній та планують їх встановити на Харківському шосе – до перетину з вулицею Академіка Проскури. Також до боротьби з FPV-дронами приєднають мобільні вогневі групи.
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Зазначимо, що досі FPV-дрони на оптоволокні ставали практично вироком для міста, до якого діставали. Заглушити їх РЕБ не вдається. “Проклавши доріжку” в населений пункт, російські оператори дронів починають методично полювати за цивільними. Це явище вже давно отримало назву “сафарі на людей”. На Харківщині від атак FPV на оптоволокні довго страждав Куп’янськ, у руїнах якого наразі практично не залишилося мешканців. До Харкова російські FPV почали долітати нещодавно. Перший суттєвий удар був по окружній 21 травня – тоді кілька дронів знищили фуру (її водій загинув) та автомобіль поліції. З того часу глибина проникнення дронів тільки збільшується, як і частота їх появи в межах Харкова. У місті вже було кілька випадків ударів FPV по цивільних автівках. У тому числі – фіксували “прильоти” та дронів на оптоволокні.
Про те, що в місті “встановили рубіж” захисту від дронів, напередодні повідомив на сесії міськради мер Ігор Терехов. Він не розкрив подробиць. Але згадав: комунальні підприємства Харкова закупили обладнання та вже самі виробляють “певний захист”.