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Обстріли посилились: розширюють зону обов’язкової евакуації на Чугуївщині

Суспільство 16:45   30.07.2026
Вікторія Яковенко
Обстріли посилились: розширюють зону обов’язкової евакуації на Чугуївщині Фото: Олег Синєгубов

На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із дев’яти сіл Старосалтівської громади Чугуївського району.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, наразі в цих населених пунктах проживають 865 людей, серед яких 58 дітей та 64 маломобільні особи.

«Рішення ухвалили у зв’язку зі зростанням інтенсивності ворожих обстрілів населених пунктів Старосалтівської громади», – пояснив Синєгубов.

У ХОВА уточнили: евакуацію запровадили у селах Дідівка, Москалівка, Кирилівка, Паськівка, Перківка, Погоріле, Середівка, Томахівка та Хотімля.

«Закликаємо мешканців визначених населених пунктів не нехтувати власною безпекою, зберегти життя та евакуюватися до більш безпечних громад області. Уже визначені маршрути евакуації та передбачені місця тимчасового проживання людей», – звернувся Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про проведення евакуації, зокрема в примусовий спосіб родин із дітьми, із дев’яти сіл Старосалтівської громади ".