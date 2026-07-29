Вбивство в Карпатах та Лора Лумер у Харкові – підсумки 29 липня (відео)

Харків’янина вбили в Карпатах “за політику”, росіяни розбили молокозавод у Богодухові, а “блогерка Трампа” Лора Лумер у Харкові взяла інтерв’ю в Андрія Білецького. “Об’єктив” нагадує головні новини 29 липня.

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Історію, що схожа на сюжет фільму жахів, оприлюднила прокуратура Івано-Франківщини. 27-річний харків’янин заблукав у горах. За версією слідства він намагався незаконно перетнути кордон із Румунією. Після кількох днів поневірянь дістався до гірського села Чорна Річка, що у 20 км від кордону. А там зустрів місцевого. 62-річний чоловік приїхав із Верховинської громади у свою невеличку літню господарську будівлю – шопку, де заготовляв лісові ягоди на продаж. Господар запросив гостя додому. Проте під час застілля за чаркою вони розійшлися в політичних поглядах. Сварка переросла в бійку. Під час неї, за даними слідства, харків’янин отримав смертельний удар ножем. Гість помер на місці. А господар спробував видати цю подію за самогубство. Сам викликав поліціянтів і заявив, що знайшов чоловіка вже мертвим. Проте згодом під тиском фактів зізнався в скоєному.

Підприємство зупинило роботу на невизначений термін, сказав директор заводу Дмитро Мурашкін у коментарі виданню “Зоря”. Виробництво не вперше потрапило під обстріл, проте цього разу руйнування критичні. Продукцію цього заводу покупці знають за торговою маркою “Українське”.

Він отримав поранення внаслідок російського удару по пожежно-рятувальному підрозділу 12 липня. У ДСНС відзначили: Микола Белуха був водієм 51-ї державної пожежно-рятувальної частини. Працював у ДСНС понад 20 років. Йому було 49.

Аварія сталася 26 липня близько 18:00 на вулиці Академіка Павлова – поруч із будинком №134. Ford Focus, яким керувала жінка, не надав перевагу в русі Daewoo Lanos. Автівки зіткнулися, і водій Daewoo отримав травми. Він у лікарні. Водійка залишила місце ДТП ще до того, як туди прибула поліція. Тих, хто має інформацію про жінку або ж автівку “Ford Focus” просять звертатися за телефоном (066) 145-85-78.

Лумер, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа, роками висловлювала антиукраїнські погляди та навіть співпрацювала з російськими пропагандистами з «Раша Тудей». Проте нещодавно різко «перевзулася». Вона приїхала до України та заявила, що була жертвою російської пропаганди. Взяла інтерв’ю у президента Володимира Зеленського. Відвідала Києво-Печерську Лавру й написала, що Путін «атакував дронами Ісуса Христа». У Харкові Лумер спілкувалася з командиром Третього армійського корпусу Андрієм Білецьким, про що розповіла в соцмережі Х. Блогерка зізналася, що вважала небезпечною поїздку до прифронтового міста, яке потерпає від обстрілів. Проте їй було важливо поговорити з Білецьким – засновником підрозділу «Азов», щоб переконатися, що в українській армії немає неонацистів. Саме такий російський наратив Лумер ще нещодавно просувала серед своїх підписників. Білецький, за словами блогерки, провів їй екскурсію по місту, зокрема – по Римарській, де відбувся перший бій російсько-української війни у 2014 році.

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