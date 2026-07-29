Висока вірогідність масованого удару цієї ночі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський попередив про небезпеку: російська армія підготувала повітряну атаку вночі з 29 на 30 липня.

“Була доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено”, – написав Зеленський.

Він закликав партнерів допомагати Україні ракетами для систем Patriot. А мешканців усіх регіонів країни – реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше бути уважними до тривог українців попросили в РНБО. Популярний моніторинговий канал “Николаевский Ванек” також повідомив про підвищену загрозу масованого обстрілу вночі з 29 на 30 липня. За його інформацією, насамперед загроза висока для Києва та Київської області.