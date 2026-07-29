Місячна веселка: рідкісне явище спостерігали у небі над Харківщиною

Увечері 29 липня мешканці Харківщини мали змогу побачити вкрай рідкісне атмосферне явище – місячну веселку.

Місячна веселка утворюється за тими ж принципами, що й звичайна сонячна, пояснив МГ «Об’єктив» астроном Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Володимир Кажанов. Вона з’являється, коли світло супутника Землі відбивається та заломлюється у крапельках води в повітрі — наприклад, під час дощу чи поблизу водоспадів. Побачити її вночі можна тоді, коли опади випадають саме під час сходу повного Місяця.

«Для появи місячної веселки необхідно, щоби світло від Місяця відбивалося і заломлювалося крапельками води під певним кутом для створення ефекту дифракції. Місяць повинен бути в фазі повного та низько в небі — під кутом менш як 42 градуси до горизонту, а нічне небо має бути дуже темним», — пояснює астроном.

Головна відмінність такої веселки від сонячної полягає в її видимості для людського ока. Навіть найяскравіша повня дає значно менше світла, ніж Сонце, тому нічні райдуги дуже тьмяні та трапляються вкрай рідко.

«Кількість світла навіть від найяскравішого повного Місяця набагато менша, ніж від Сонця, тому місячні веселки тьмяні й рідко зустрічаються. Той факт, що світла недостатньо для збудження колірних рецепторів людського ока, також посилює труднощі при спробі розгледіти кольори веселки. У результаті вона часто здається білою. Однак на фотографіях з тривалою експозицією кольори місячної веселки все ж таки виявляються», — зазначає Кажанов.

Цікаво, що це явище людство знає з давніх-давен. Вперше місячна веселка згадується ще в «Метеорології» Арістотеля, написаній близько 350 року до нашої ери.