Лунная радуга: редкое явление наблюдали в небе над Харьковщиной

Вечером 29 июля жители Харьковщины имели возможность увидеть крайне редкое атмосферное явление — лунную радугу.

Лунная радуга образуется по тем же принципам, что и обычная солнечная, объяснил МГ «Объектив» астроном Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина Владимир Кажанов. Она появляется, когда свет спутника Земли отражается и преломляется в капельках воды в воздухе — например, во время дождя или возле водопадов. Увидеть ее ночью можно тогда, когда осадки выпадают именно во время восхода полнолуния.

«Для появления лунной радуги необходимо, чтобы свет от Луны отражался и преломлялся капельками воды под определенным углом для создания эффекта дифракции. Луна должна быть в фазе полнолуния и низко в небе — под углом менее 42 градусов к горизонту, а ночное небо должно быть очень темным», — объясняет астроном.

Главное отличие такой радуги от солнечной заключается в ее видимости для человеческого глаза. Даже самое яркое полнолуние дает значительно меньше света, чем Солнце, поэтому ночные радуги очень тусклые и встречаются крайне редко.

«Количество света даже от самого яркого полнолуния гораздо меньше, чем от Солнца, поэтому лунные радуги тусклые и редко встречаются. Тот факт, что света недостаточно для возбуждения цветовых рецепторов человеческого глаза, также усиливает трудности при попытке разглядеть цвета радуги. В результате она часто кажется белой. Однако на фотографиях с длительной экспозицией цвета лунной радуги все же проявляются», — отмечает Кажанов.

Интересно, что это явление человечество знает с древнейших времен. Впервые лунная радуга упоминается еще в «Метеорологии» Аристотеля, написанной около 350 года до нашей эры.