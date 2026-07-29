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В Харькове назначили нового руководителя райотдела полиции

Общество 18:27   29.07.2026
Оксана Горун
В Харькове назначили нового руководителя райотдела полиции

В Немышлянском районе полицейским представили нового вр.и.о. начальника отдела полиции №2 Харьковского РУП №2. В ГУНП проинформировали о назначении на эту должность Александра Ништика.

«Новый руководитель имеет многолетний опыт службы в органах Национальной полиции Украины. За годы службы работал следователем, занимал руководящие должности в следственных подразделениях Харькова, а также возглавлял территориальные подразделения полиции Харьковской области», — прокомментировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Коллективу Ништика представил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Салтовец. Также на мероприятии присутствовал прокурор Немышлянской окружной прокуратуры Эдуард Миргородский.

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Напомним, сегодня, 29 июля, сложил полномочия очередной депутат Харьковского горсовета. От мандата отказался представитель «Европейской солидарности» Игорь Пушкарев. Он служит в ВСУ.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 18:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Немышлянском районе полицейским представили нового вр.и.о. начальника отдела полиции №2 Харьковского РУП №2. В ГУНП проинформировали о назначении Александра Ништика".