Зарезал харьковчанина из-за ссоры о политике: трагедия на западе Украины

62-летний житель Ивано-Франковской области подозревается в убийстве 27-летнего харьковчанина.

Трагедия произошла 27 июля в горном селе Черная Река. В этом населенном пункте фигурант имеет небольшое летнее хозяйственное здание — шопку, где каждый год проживает во время заготовки лесных ягод на продажу, сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

«В тот день, вернувшись из леса, верховинец около 19:00 встретил вблизи своего здания 27-летнего харьковчанина. По предварительным данным, тот несколько дней бродил по горам, пытаясь незаконно пересечь украинско-румынскую границу, к которой от села около 20 километров, и наткнулся на шопку случайно», — отметили правоохранители.

Хозяин пригласил гостя внутрь, чтобы он мог посушить одежду и поесть. Во время застолья мужчины распивали алкоголь и обсуждали общественно-политическую ситуацию в стране. Впоследствии на этой почве между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку, добавили в прокуратуре.

«Подозреваемый схватил со стола нож и ударил им гостя в предплечье, повредив плевральную полость и сосудисто-нервный пучок. От полученных травм потерпевший умер на месте», — выяснили силовики.

Утром фигурант сам вызвал правоохранителей и заявил, что нашел потерпевшего уже мертвым, убеждая, что тот якобы совершил самоубийство. Однако характер телесных повреждений противоречил таким объяснениям. Мужчина признался в содеянном.

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.