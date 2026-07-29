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Зарезал харьковчанина из-за ссоры о политике: трагедия на западе Украины

Общество 14:47   29.07.2026
Виктория Яковенко
Зарезал харьковчанина из-за ссоры о политике: трагедия на западе Украины

62-летний житель Ивано-Франковской области подозревается в убийстве 27-летнего харьковчанина.

Трагедия произошла 27 июля в горном селе Черная Река. В этом населенном пункте фигурант имеет небольшое летнее хозяйственное здание — шопку, где каждый год проживает во время заготовки лесных ягод на продажу, сообщили в Ивано-Франковской областной прокуратуре.

«В тот день, вернувшись из леса, верховинец около 19:00 встретил вблизи своего здания 27-летнего харьковчанина. По предварительным данным, тот несколько дней бродил по горам, пытаясь незаконно пересечь украинско-румынскую границу, к которой от села около 20 километров, и наткнулся на шопку случайно», — отметили правоохранители.

Хозяин пригласил гостя внутрь, чтобы он мог посушить одежду и поесть. Во время застолья мужчины распивали алкоголь и обсуждали общественно-политическую ситуацию в стране. Впоследствии на этой почве между ними возник словесный конфликт, который перерос в драку, добавили в прокуратуре.

«Подозреваемый схватил со стола нож и ударил им гостя в предплечье, повредив плевральную полость и сосудисто-нервный пучок. От полученных травм потерпевший умер на месте», — выяснили силовики.

Утром фигурант сам вызвал правоохранителей и заявил, что нашел потерпевшего уже мертвым, убеждая, что тот якобы совершил самоубийство. Однако характер телесных повреждений противоречил таким объяснениям. Мужчина признался в содеянном.

Фигуранта задержали, ему сообщили о подозрении. Если вину докажут, мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

жителя западной Украины подозревают в убийстве харьковчанина

жителя западной Украины подозревают в убийстве харьковчанина

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "62-летний житель Ивано-Франковской области подозревается в убийстве 27-летнего харьковчанина.".