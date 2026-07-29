После удара БпЛА: останавливает работу Богодуховский молокозавод
На Харьковщине после очередного попадания вражеских БпЛА на неопределенный срок останавливает работу Богодуховский молокозавод.
Об этом сообщает издание «Заря» со ссылкой на директора предприятия Дмитрия Мурашкина.
Он отметил: на этот раз разрушения – значительные и критические для производства. По его словам, это уже не первая атака на предприятие – оккупанты системно пытаются остановить или парализовать его работу.
Но на этот раз повреждения настолько серьезные, что возможности возобновить производство пока нет.
Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 17 населенных пунктов области, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 11 человек. Из-за ударов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.