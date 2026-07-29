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После удара БпЛА: останавливает работу Богодуховский молокозавод

Общество 16:14   29.07.2026
Виктория Яковенко
После удара БпЛА: останавливает работу Богодуховский молокозавод Фото: «Заря»

На Харьковщине после очередного попадания вражеских БпЛА на неопределенный срок останавливает работу Богодуховский молокозавод.

Об этом сообщает издание «Заря» со ссылкой на директора предприятия Дмитрия Мурашкина.

Он отметил: на этот раз разрушения – значительные и критические для производства. По его словам, это уже не первая атака на предприятие – оккупанты системно пытаются остановить или парализовать его работу.

Но на этот раз повреждения настолько серьезные, что возможности возобновить производство пока нет.

Богодуховский молокозавод останавливает работу
Фото: «Заря»

Напомним, за прошедшие сутки под ударом врага были Харьков и 17 населенных пунктов области, сообщал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 11 человек. Из-за ударов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине после очередного попадания вражеских БпЛА на неопределенный срок останавливает работу Богодуховский молокозавод.".