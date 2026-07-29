Умер спасатель, раненный из-за удара по Харьковщине 12 июля

В ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщили о гибели спасателя Николая Белухи. Он получил ранения в результате обстрела города Богодухов 12 июля.

Чрезвычайник умер сегодня, 29 июля, в больнице, уточнил МГ «Объектив» пресс-секретарь облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

«Николай Белуха – водитель 51-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда, мастер-сержант службы гражданской защиты. Родился 22 мая 1977 года в селе Сенное Богодуховского района. Ему было 49 лет. Почти всю жизнь Николай Леонидович посвятил служению Украине и людям. В 2004 году он приступил к службе в пожарной охране. Более 20 лет он неизменно стоял на защите жизни и безопасности людей, добросовестно выполняя свой служебный долг», – рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что Николай Белуха был опытным спасателем и надежным товарищем. Коллеги ценили его за профессионализм, ответственность, выдержку и готовность в любой момент прийти на помощь.

Напомним, армия РФ 12 июля ударила БпЛА типа «Молния» по территории пожарно-спасательной части в Богодухове. Дрон попал в землю возле здания подразделения ГСЧС. В результате атаки пострадали трое спасателей. Двоих из них госпитализировали с ранениями разной степени тяжести.