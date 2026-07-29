Судью-взяточника разоблачили на Харьковщине – ГБР выяснило, за что брал деньги

Правоохранители считают, что глава Берестинского районного суда взял взятку от следователя за «нужное» решение.

По данным Государственного бюро расследований, в феврале следователь одного из райотделов ГУНП обратился к знакомому судье с просьбой помочь жительнице региона получить положительное решение по иску об установлении факта проживания лиц одной семьей. Потом это решение должны были использовать для оформления права собственности на квартиру в Киеве.

«Судья согласился помочь и объяснил, какие документы нужно добавить в иск. Также он рассказал, когда и как подать заявление, чтобы во время автоматизированного распределения дело попало именно к нему. В служебном кабинете судья получил от правоохранителя 2 тыс. долларов за принятие нужного решения», — установили правоохранители.

В ГБР говорят: еще раньше к следователю обратилась жительница области с соответствующей просьбой. Он пообещал помочь за 5 тысяч долларов. Правоохранителя задержали в марте. Ему сообщили о подозрении.

Также подозрение вручили и главе суда в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.

Напомним, в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове группу людей. Они, вероятно, занимались оформлением фейковой инвалидности. Это позволяло получить военнообязанным отсрочку от мобилизации.

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