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Судью-взяточника разоблачили на Харьковщине – ГБР выяснило, за что брал деньги

Общество 12:08   29.07.2026
Виктория Яковенко
Судью-взяточника разоблачили на Харьковщине – ГБР выяснило, за что брал деньги Фото: ГБР

Правоохранители считают, что глава Берестинского районного суда взял взятку от следователя за «нужное» решение.

По данным Государственного бюро расследований, в феврале следователь одного из райотделов ГУНП обратился к знакомому судье с просьбой помочь жительнице региона получить положительное решение по иску об установлении факта проживания лиц одной семьей. Потом это решение должны были использовать для оформления права собственности на квартиру в Киеве.

«Судья согласился помочь и объяснил, какие документы нужно добавить в иск. Также он рассказал, когда и как подать заявление, чтобы во время автоматизированного распределения дело попало именно к нему. В служебном кабинете судья получил от правоохранителя 2 тыс. долларов за принятие нужного решения», — установили правоохранители.

В ГБР говорят: еще раньше к следователю обратилась жительница области с соответствующей просьбой. Он пообещал помочь за 5 тысяч долларов. Правоохранителя задержали в марте. Ему сообщили о подозрении.

Также подозрение вручили и главе суда в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УКУ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в СБУ.

судья-взяточник на Харьковщине
Фото: ГБР
судья-взяточник на Харьковщине
Фото: ГБР

Напомним, в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что задержали в Харькове группу людей. Они, вероятно, занимались оформлением фейковой инвалидности. Это позволяло получить военнообязанным отсрочку от мобилизации.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2026 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители считают, что глава Берестинского районного суда взял взятку от следователя за «нужное» решение.".