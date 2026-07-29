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Взяв $2000 за потрібне рішення: суддю на Харківщині підозрюють у хабарництві

Суспільство 12:08   29.07.2026
Вікторія Яковенко
Взяв $2000 за потрібне рішення: суддю на Харківщині підозрюють у хабарництві Фото: ДБР

Правоохоронці вважають, що голова Берестинського районного суду взяв хабар від слідчого за «потрібне» рішення.

За даними Державного бюро розслідувань, у лютому слідчий одного з райвідділів ГУНП звернувся до знайомого судді з проханням допомогти мешканці регіону отримати позитивне рішення за позовом про встановлення факту проживання осіб однією сім’єю. Надалі це рішення мали використати для оформлення права власності на квартиру у Києві.

“Суддя погодився допомогти та пояснив, які документи потрібно додати до позову. Також він розповів, коли і як подати заяву, щоб під час автоматизованого розподілу справа потрапила саме до нього. У службовому кабінеті суддя отримав від правоохоронця 2 тис. доларів за ухвалення потрібного рішення”, – встановили правоохоронці.

У ДБР кажуть: ще раніше до слідчого звернулась мешканка області з відповідним проханням. Він пообіцяв допомогти за 5 тисяч доларів. Правоохоронця затримали у березні. Йому повідомили про підозру.

Також підозру вручили й голові суду в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Санкція статті передбачає до 10 років тюрми з конфіскацією майна, додали в СБУ.

судья-взяточник на Харьковщине
Фото: ДБР
судья-взяточник на Харьковщине
Фото: ДБР

Нагадаємо, в Харківській  облпрокуратурі повідомили, що затримали в Харкові групу людей. Вони, ймовірно, займалися оформленням фейкової інвалідності. Це надалі дозволяло отримати військовозобов’язаним відстрочку від мобілізації.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці вважають, що голова Берестинського районного суду взяв хабар від слідчого за «потрібне» рішення.".