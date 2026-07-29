Сьогодні 29 липня 2026: який день в історії

29 липня в Україні – День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ. У цей день 2005 року астрономи оголосили про відкриття об’єкта 2003 UB313, який згодом отримав назву Еріда. У 1981-му відбулося весілля спадкоємця престолу Великої Британії принца Чарльза та леді Діани Спенсер. У 1958-му створили NASA. У 1954-му вперше опублікували “Володаря перснів” Толкіна. У 1865-му народився митрополит Андрей Шептицький. У 1836-му в Парижі відкрили Тріумфальну арку. У 1776-му на заслання на Соловецькі острови прибув останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. У 1588-му біля британського узбережжя з’явилися кораблі іспанської “Непереможної Армади”.

Свята та пам’ятні дати 29 липня

29 липня в Україні – День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

29 липня у світі – Міжнародний день соціокультурної різноманітності та боротьби з дискримінацією.

Також сьогодні: Міжнародний день тигра.

29 липня в історії

29 липня 1588 року біля британського узбережжя з’явилися кораблі іспанської “Непереможної Армади”. Надалі з’ясувалося, що зі словом “непереможна” іспанці дещо поспішили. Докладніше.

29 липня 1776 року на заслання на Соловецькі острови прибув останній український кошовий отаман Петро Калнишевський. Докладніше.

29 липня 1836 року в Парижі урочисто відкрили Тріумфальну арку. Один із найвідоміших монументів Франції зводили протягом 30 років – найбурхливіших в історії країни. Докладніше.

29 липня 1865 року народився польський граф Роман Марія Олександр Шептицький. В історію України він увійде під своїм чернечим ім’ям – Андрей Шептицький. Докладніше.

29 липня 1954 року вийшов перший том трилогії Джона Р. Р. Толкіна “Володар перснів”. Докладніше.

29 липня 1958 року у США створили Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору – NASA. Докладніше.

29 липня 1981 року відбулося весілля англійського принца Чарльза та леді Діани Спенсер. Докладніше.

29 липня 2005 року астрономи оголосили про відкриття об’єкта 2003 UB313, який згодом отримав назву Еріда і був визнаний карликовою планетою.

“Відкриття Еріди призвело до дискусії в науковій спільноті, яка завершилася рішенням Міжнародної астрономічної спілки у 2006 році уточнити визначення планети. Плутон, Еріда та інші подібні об’єкти зараз класифікуються як карликові планети”, – пише NASA.

Між відкриттям Еріди та заявою про нього пройшло близько пів року. Вчені виявили її 5 січня 2005 року, аналізуючи знімки, які отримали ще у 2003-му. Спочатку майбутню Еріду прозвали Ксеною – на честь принцеси-воїна із популярного телесеріалу. У вересні 2005-го оголосили, що Ксена має крихітний супутник, який неофіційно назвали Габріеллою – на честь подруги Ксени в телешоу.

“Після місяців дебатів щодо класифікації Еріди Міжнародний астрономічний союз проголосував за зміну визначення планети. Нове рішення перекласифікувало Плутон як карликову планету та зменшило кількість планет у Сонячній системі до восьми. Як Еріда, так і астероїд Церера також класифікуються як карликові планети”, – пояснюють у NASA.

Згодом об’єкт отримав офіційну назву Еріда – на честь грецької богині розбрату. Його супутник, який був Габріеллою, офіційно назвали Дисномією – на честь дочки Еріди, богині-демониці.

Церковне свято 29 липня

29 липня вшановують пам’ять мученика Калиника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день сонячний, то врожай буде хорошим.

А якщо йде дощ, то врожай погано збережеться.

Якщо 29 липня густий туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити 29 липня

Не бажано займатися рукоділлям і працювати на городі.

Не можна користуватися гострими предметами.