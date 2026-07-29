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Сьогодні 29 липня 2026: який день в історії

Календар 06:00   29.07.2026
Оксана Горун
Сьогодні 29 липня 2026: який день в історії

29 липня в Україні – День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ. У цей день 2005 року астрономи оголосили про відкриття об’єкта 2003 UB313, який згодом отримав назву Еріда. У 1981-му відбулося весілля спадкоємця престолу Великої Британії принца Чарльза та леді Діани Спенсер. У 1958-му створили NASA. У 1954-му вперше опублікували “Володаря перснів” Толкіна. У 1865-му народився митрополит Андрей Шептицький. У 1836-му в Парижі відкрили Тріумфальну арку. У 1776-му на заслання на Соловецькі острови прибув останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. У 1588-му біля британського узбережжя з’явилися кораблі іспанської “Непереможної Армади”.

Свята та пам’ятні дати 29 липня

29 липня в Україні – День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ.

29 липня у світі – Міжнародний день соціокультурної різноманітності та боротьби з дискримінацією.

Також сьогодні: Міжнародний день тигра.

29 липня в історії

29 липня 1588 року біля британського узбережжя з’явилися кораблі іспанської “Непереможної Армади”. Надалі з’ясувалося, що зі словом “непереможна” іспанці дещо поспішили. Докладніше.

Знищення Непереможної Армади - картина
Знищення Непереможної Армади, картина іспанського художника Хосе Гартнера (1892). Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Armada#/media/File:Destrucci%C3%B3n_de_la_Armada_Invencible,_de_Jos%C3%A9_Gartner_de_la_Pe%C3%B1a_(1892).jpg

29 липня 1776 року на заслання на Соловецькі острови прибув останній український кошовий отаман Петро Калнишевський. Докладніше.

29 липня 1836 року в Парижі урочисто відкрили Тріумфальну арку. Один із найвідоміших монументів Франції зводили протягом 30 років – найбурхливіших в історії країни. Докладніше.

29 липня 1865 року народився польський граф Роман Марія Олександр Шептицький. В історію України він увійде під своїм чернечим ім’ям – Андрей Шептицький. Докладніше.

29 липня 1954 року вийшов перший том трилогії Джона Р. Р. Толкіна “Володар перснів”. Докладніше.

29 липня 1958 року у США створили Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору – NASA. Докладніше.

29 липня 1981 року відбулося весілля англійського принца Чарльза та леді Діани Спенсер. Докладніше.

29 липня 2005 року астрономи оголосили про відкриття об’єкта 2003 UB313, який згодом отримав назву Еріда і був визнаний карликовою планетою.

Планета Еріда
На цьому зображенні Еріди та її супутника Дисномії частина Сонячної системи представлена ​​як далекий пиловий диск. Ілюстрація: NASA/ESA/STScI

“Відкриття Еріди призвело до дискусії в науковій спільноті, яка завершилася рішенням Міжнародної астрономічної спілки у 2006 році уточнити визначення планети. Плутон, Еріда та інші подібні об’єкти зараз класифікуються як карликові планети”, – пише NASA.

Між відкриттям Еріди та заявою про нього пройшло близько пів року. Вчені виявили її 5 січня 2005 року, аналізуючи знімки, які отримали ще у 2003-му. Спочатку майбутню Еріду прозвали Ксеною – на честь принцеси-воїна із популярного телесеріалу. У вересні 2005-го оголосили, що Ксена має крихітний супутник, який неофіційно назвали Габріеллою – на честь подруги Ксени в телешоу.

“Після місяців дебатів щодо класифікації Еріди Міжнародний астрономічний союз проголосував за зміну визначення планети. Нове рішення перекласифікувало Плутон як карликову планету та зменшило кількість планет у Сонячній системі до восьми. Як Еріда, так і астероїд Церера також класифікуються як карликові планети”, – пояснюють у NASA.

Згодом об’єкт отримав офіційну назву Еріда – на честь грецької богині розбрату. Його супутник, який був Габріеллою, офіційно назвали Дисномією – на честь дочки Еріди, богині-демониці.

Церковне свято 29 липня

29 липня вшановують пам’ять мученика Калиника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо день сонячний, то врожай буде хорошим.

А якщо йде дощ, то врожай погано збережеться.

Якщо 29 липня густий туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити 29 липня

Не бажано займатися рукоділлям і працювати на городі.

Не можна користуватися гострими предметами.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 липня в Україні – День вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій ЗСУ".