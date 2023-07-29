Сьогодні 29 липня: яке свято та день в історії

29 липня в Україні – День Сил спеціальних операцій. 1776-го на заслання на Соловецькі острови прибув останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. 1865-го народився митрополит Андрій Шептицький. 1954-го вперше опубліковано “Володаря кілець” Толкіна. 1958-го створено NASA. А 1981-го відбулося весілля спадкоємця престолу Великої Британії принца Чарльза та леді Діани Спенсер.

Свята та пам’ятні дати 29 липня

29 липня в Україні відзначають День Сил спеціальних операцій. Цього дня десятьох воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення було вбито поблизу села Степанівка на Донбасі російськими терористами. Саме цей день указом Президента України у 2016 році визначено офіційним Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день тигра та Міжнародний день соціокультурної різноманітності та боротьби з дискримінацією.

29 липня в історії

29 липня 1776 року на заслання на Соловецькі острови прибув останній український кошовий отаман Петро Калнишевський. Калнишевський походив зі звичайної селянської сім’ї. На Січі він був із восьми років. І пройшов шлях від джури до найвищих посад у Війську Запорізькому. Вперше кошовим запорожці обрали його 1762 року. Але того ж року московити (після його зустрічі в Москві з царицею Катериною II) усунули Калнишевського з посади. Однак у січні 1765 року всупереч царській волі старшина знову обрала його кошовим. На цю посаду його переобирали протягом наступних 10 років – до руйнування Запорізької Січі за наказом Катерини II.

Московське військо вдерлося на Січ 15 червня 1776 року, повертаючись зі спільного з козаками походу проти Османської імперії. Більшість козацького війська ще не дісталася Січі. Там 100-тисячне російське військо зустрічали лише близько 3000 козаків. Тому рада, скликана Петром Калнишевським, вирішила скласти зброю. Через рік після цих подій, 10 червня 1776 року, згідно з указом Катерини II Калнишевського (якому на той час було 85 років) під охороною семи конвоїрів відправили на довічне заслання до Соловецького монастиря “за віроломне буйство і розорення російських підданих”.

Його тримали в суворих та нелюдських умовах. Калнишевському заборонили не лише листування, а й спілкування. У своїй келії, яка насправді була камерою суворого утримання, він майже здичавів. Калнишевського помилував новий російський цар Олександр I указом від 2 квітня 1801 року. На той момент отаману вже йшов 111-й рік. Він залишився доживати життя в монастирі. Помер на 113-му році – 1803-го.

29 липня 1865 року народився польський граф Роман Марія Олександр Шептицький. В історію України він увійде під своїм чернечим ім’ям – Андрей Шептицький.

Він був третім сином польського графа Яна Шептицького та доньки відомого польського письменника Софії Фредро. Здобув хорошу домашню освіту. Вільно володів польською, українською, англійською, французькою, німецькою, давньоєврейською, латинською та іншими мовами. Хоча батьки планували для сина військову кар’єру, він із дитинства віддав перевагу духовній. У 18 років Роман заявив батькам, що хоче стати ченцем-василіаніном та змінити римсько-католицький обряд на греко-католицький. Проте батькам вдалося відправити його на службу – до привілейованого австрійського полку уланів у Кракові. Але доля судила йому інше. Усього за пів року після початку служби юнак захворів на скарлатину, а та дала ускладнення – запалення суглобів. Він був непридатний до служби. Але за наполяганням батька пішов не в монастир, а в університет, де здобув ступінь доктора права, а згодом – доктора теології та філософії.

Боротися з цілеспрямованим сином батьки припинили лише тоді, коли йому було майже 23 роки. 1888-го вони відвезли сина до монастиря отців Василіан у Добромилі. Своє бажання перейти в греко-католицтво Шептицький пояснював походженням – його предки були з одного з найдавніших боярських родів Галичини та отримували грамоту на право земельного володіння ще у 1284 році з рук галицько-волинського князя Лева Даниловича. А представники роду Шептицьких – Львівський єпископ Варлаам, Києво-Галицькі митрополити Атанасій та Лев – були ключовими постатями в ієрархії Греко-католицької церкви. Однак коли 12 січня 1901 року владика Андрей Шептицький очолив Українську греко-католицьку церкву, ставши митрополитом, спочатку в українства Галичини було напружене ставлення до нього – його вважали чи не польським агентом.

Митрополит ввів у церковне богослужіння живу українську мову, реформував богословську освіту, підтримував українські приватні школи та спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, був відомим меценатом. В австрійському парламенті (де був членом Палати панів) завжди обстоював інтереси українського населення Галичини. З його ініціативи у 1905 році було створено Львівський національний музей, у 1914 році український університет у Львові тощо. Окрім цього, Шептицький був одним із засновників “Пласту”, допомагав “Просвіті”. За часів Української революції 1917-1921 років підтримував УНР та ЗУНР. 28 лютого 1918 року виступив із промовою у Палаті панів у Відні про укладання Берестейської угоди, після чого Холмщина відійшла до УНР. Саме завдяки Шептицькому Папа Римський Бенедикт XV 1919-го визнав УНР.

1933 року він підіймав світову спільноту проти Голодомору та пізніше навіть вів переговори з Голлівудом про знімання фільму про Голодомор. На початку Другої світової намагався зупинити насильство, навіть писавши листи до Гітлера. Коли почалися масові розстріли євреїв, наказав священникам і ченцям ховати їх у монастирях і підробляти їм паспорти, щоб врятувати. За всіх своїх проукраїнських поглядів митрополит не підтримував ОУН, виступаючи проти терористичних методів, до яких іноді вдавалися націоналісти. Хоча Шептицький, очевидно, вкрай не влаштовував як Гітлера, так і Сталіна, жоден з них так і не наважився заарештувати владику Андрея. Він помер мирно 1 листопада 1944 – від поступного набряку мозку, який був ускладненням грипу.

29 липня 1954 року вийшов перший том трилогії Джона Р. Р. Толкіна “Володар перснів”.

Свою роботу англійський професор філології писав між 1937 та 1949 роками – здебільшого за часів Другої світової війни. Сам Толкін задумував всього “Володаря” як перший том у двотомнику. Другою частиною мав стати “Сільмариліон”. Але видавець вирішив, що для комерційного успіху слід видавати роман у трьох томах протягом 1954 – 1955 років. 29 липня вийшла перша частина із трьох, на які видавці розбили твір. “Володар перснів” є другим у світі бестселером, кількість проданих екземплярів якого перевищила 150 млн. Він входить до Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів журналу “Newsweek” (на 35-й позиції). А у голосуванні The Big Read, проведеному BBC у 2003 році, посів перше місце.

29 липня 1958 року в США утворено Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору – NASA. Відповідний акт підписав президент країни Дуайт Ейзенхауер. NASA було створено на базі Національного консультативного комітету з аеронавтики, який займався питаннями досліджень у галузі ракетобудування з 1946 року. Враховуючи “змагання за космос” із СРСР, NASA надали більші повноваження, ніж мав “попередник”. Організація координувала вже всі американські мирні програми з освоєння космічного простору.

29 липня 1981 року відбулося весілля англійського принца Чарльза та леді Діани Спенсер.

На той момент вони були знайомі близько чотирьох років. Однак на початку Чарльз зустрічався з її старшою сестрою леді Сарою. На Діану як можливу наречену Чарльз звернув увагу 1980-го, а після пів року стосунків зробив пропозицію. Це сталося 3 лютого 1981 року. Ще кілька тижнів інформацію про заручини тримали в таємниці та офіційно оголосили про них 24 лютого. Саме весілля проходило в соборі Святого Павла у Лондоні. Церемонію транслювали у прямому етері, і за нею стежило близько 750 мільйонів людей у ​​всьому світі. Це весілля стало найдорожчим на той момент в історії Великої Британії – на церемонію та заходи, що супроводжували її, витратили 2,859 мільйона фунтів стерлінгів. Тільки сукня нареченої коштувала 9000 фунтів. Вона була пошита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мереживом, ручною вишивкою, паєтками та 10 000 перлин. Сукня мала шлейф завдовжки 7,6 м. Голову майбутньої принцеси Уельської прикрашала фамільна тіара Спенсерів. Шлюб, як відомо, не був ані щасливим, ані тривалим. Чарльз і Діана розійшлися 1992 року, а 1996-го – офіційно розлучилися.

Церковне свято 29 червня

29 червня православні вшановують пам’ять священномученика Афіногена, єпископа, i десяти його учнів. Вони постраждали під час гонінь на християн у місті Севастії. Імператор Філомарх влаштував велике свято на честь язичницьких богів і наказав севастійським громадянам принести жертву ідолам. Але жителі Севастії, здебільшого християни, відмовилися. Тоді воїнам наказали бити народ, й багато християн мученицькі померли. Імператор же з’ясував, що причиною таких стійких християнських переконань у місті є проповіді єпископа Афіногена. Він наказав розшукати старця та привести до суду. Святий Афіноген та десять його учнів жили неподалік міста у невеликому монастирі. Не заставши єпископа, воїни схопили учнів. Імператор велів закувати їх у ланцюги і кинути до в’язниці. Святитель Афіноген сам прийшов у Севастію та став докоряти суддю за те, що до в’язниці кинули невинних. Його також схопили. На суді і єпископ, і його учні відмовилися принести жертви ідолам. Учнів і Афіногена катували й обезголовили.

Народні прикмети

Якщо роса з ранку тримається до обіду – буде спека.

Туман у цей день передвіщає багато грибів.

Що не можна робити 29 липня

Не можна брати в руки сокиру або пилку.

Не можна відмовляти в допомозі – ні людині, ні тварині.