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Новини Харкова — головне за 13 липня: наслідки небаченого буревію

Події 08:30   13.07.2025
Оксана Якушко
Новини Харкова — головне за 13 липня: наслідки небаченого буревію

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»

Постраждалі, зірвані дахи, повалені дерева – наслідки урагану на Харківщині

Негода повалила будівельний кран та залишила 30 тисяч абонентів без світла на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Чугуївському районі загинула 56-річна жінка, на яку впало дерево.

У Салтівському районі Харкова постраждали 3 людини, тому що буревій зірвав дах приватного будинку,.

В Основ’янському районі Харкова травмована 7-річна дівчинка через падіння дерева

У Шевченківському районі Харкова 52-річний чоловік отримав травму голови через падіння дерева на автомобіль.

У Слобідському районі Харкова впав поворотний баштовий кран.

Через удар блискавки дерево впало на електричний потяг, що йшов біля станції Покотилівка Харківського району.

У Харківській області близько 30 тис. абонентів залишилися без електроенергії.

У Харкові комунальники досі усувають наслідки небаченого урагану. Станом на 7:00 ранку вони розпилили 11 дерев та 22 великі гілки, повідомили у Харківській міськраді. Відновили 14 із 17 обірваних проводів зовнішнього освітлення.

Внаслідок негоди вже зафіксували 72 випадки пошкодження покрівель і парапетів, повалено 132 дерева та обламано 122 великі гілки.

Фото: ХМР

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".