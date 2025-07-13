Новини Харкова — головне за 13 липня: наслідки небаченого буревію
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»
Постраждалі, зірвані дахи, повалені дерева – наслідки урагану на Харківщині
Негода повалила будівельний кран та залишила 30 тисяч абонентів без світла на Харківщині, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Чугуївському районі загинула 56-річна жінка, на яку впало дерево.
У Салтівському районі Харкова постраждали 3 людини, тому що буревій зірвав дах приватного будинку,.
В Основ’янському районі Харкова травмована 7-річна дівчинка через падіння дерева
У Шевченківському районі Харкова 52-річний чоловік отримав травму голови через падіння дерева на автомобіль.
У Слобідському районі Харкова впав поворотний баштовий кран.
Через удар блискавки дерево впало на електричний потяг, що йшов біля станції Покотилівка Харківського району.
У Харківській області близько 30 тис. абонентів залишилися без електроенергії.
У Харкові комунальники досі усувають наслідки небаченого урагану. Станом на 7:00 ранку вони розпилили 11 дерев та 22 великі гілки, повідомили у Харківській міськраді. Відновили 14 із 17 обірваних проводів зовнішнього освітлення.
Внаслідок негоди вже зафіксували 72 випадки пошкодження покрівель і парапетів, повалено 132 дерева та обламано 122 великі гілки.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".