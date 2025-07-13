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Знову буде небезпечно – буревій і грозу очікують у неділю у Харкові та області

Погода 09:01   13.07.2025
Оксана Якушко
Знову буде небезпечно – буревій і грозу очікують у неділю у Харкові та області

Про грозу, шторм і ураган у Харкові та області в неділю, 13 липня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.

«13 липня у Харкові очікують грозу 🌩️, вдень град і шквал 💨, 15 – 20 м/с; у Харківській області буде гроза 🌩️, вдень місцями прогнозують град і шквал 💨, 15 – 20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні метеорологів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 09:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про грозу, шторм і ураган у Харкові та області в неділю, 13 липня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.".