Знову буде небезпечно – буревій і грозу очікують у неділю у Харкові та області
Про грозу, шторм і ураган у Харкові та області в неділю, 13 липня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.
«13 липня у Харкові очікують грозу 🌩️, вдень град і шквал 💨, 15 – 20 м/с; у Харківській області буде гроза 🌩️, вдень місцями прогнозують град і шквал 💨, 15 – 20 м/с. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. (I рівень небезпечності, жовтий 🟡)», – йдеться в офіційному повідомленні метеорологів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2025 в 09:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про грозу, шторм і ураган у Харкові та області в неділю, 13 липня, попередив регіональний центр із гідрометеорології.".