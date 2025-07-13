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Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области

Погода 09:01   13.07.2025
Оксана Якушко
Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области

О грозе, шторме и урагане в Харькове и области в воскресенье, 13 июля, предупредил региональный центр гидрометеорологии.

«13 июля в Харькове ожидают грозу 🌩️, днем град и шквал 💨, 15 – 20 м/с; по Харьковской области прогнозируют грозу 🌩️, днем местами возможны град и шквал 💨, 15 – 20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении метеорологов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О грозе, шторме и урагане в Харькове и области в воскресенье, 13 июля, предупредил региональный центр гидрометеорологии.".