Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области
О грозе, шторме и урагане в Харькове и области в воскресенье, 13 июля, предупредил региональный центр гидрометеорологии.
«13 июля в Харькове ожидают грозу 🌩️, днем град и шквал 💨, 15 – 20 м/с; по Харьковской области прогнозируют грозу 🌩️, днем местами возможны град и шквал 💨, 15 – 20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении метеорологов.
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- Категории: Погода, Харьков; Теги: гроза, прогноз погоды, ураган, Харьков, Харьковский региональный центр гидрометеорологии, шторм;
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 09:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О грозе, шторме и урагане в Харькове и области в воскресенье, 13 июля, предупредил региональный центр гидрометеорологии.".