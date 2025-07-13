Снова будет опасно – ураган и грозу ожидают в воскресенье в Харькове и области

О грозе, шторме и урагане в Харькове и области в воскресенье, 13 июля, предупредил региональный центр гидрометеорологии.

«13 июля в Харькове ожидают грозу 🌩️, днем град и шквал 💨, 15 – 20 м/с; по Харьковской области прогнозируют грозу 🌩️, днем местами возможны град и шквал 💨, 15 – 20 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — говорится в официальном сообщении метеорологов.