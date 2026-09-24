Live
  • Чт 24.09.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.86
  • EUR 51.19

Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков

Погода 11:43   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков Фото: пресс-служба ХОВА

Об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 24 сентября в Харькове и области, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Так, по прогнозам синоптиков, днем 24 сентября в городе и области будут сохраняться порывы ветра 15 — 20 м/с. В регионе также объявлен, I уровень опасности, желтый.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города. Сотрудники КП «Дорремстрой» уже ликвидируют последствия непогоды в Харькове, рассказали в горсовете. Так сильным ветром в городе повалило более 160 деревьев и около 300 веток.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области. Проблемы с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Кроме того, Семь раз спасатели выезжали на помощь жителям и коммунальщикам из-за сильного ветра. Четыре вызова получили спасатели в Харькове, еще три – в области, пишут в облуправлении ГСЧС. В основном, помощь нужна была из-за повреждений авто и поваленных деревьев.

Читайте также: Четырехлетний ребенок сбежал от мамы, пока та расплачивалась на кассе

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы с электроснабжением
Новости Харькова — главное 24 сентября: проблемы с электроснабжением
24.09.2026, 08:20
Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды
Перебои со светом в Харькове: в мэрии предупреждают о проблемах из-за погоды
24.09.2026, 07:20
Гигиенические наборы бесплатно выдают в Харьковской области: как получить
Гигиенические наборы бесплатно выдают в Харьковской области: как получить
23.09.2026, 20:00
«Ремонтов больше, а денег меньше»: Терехов предложил изменения для ОСМД
«Ремонтов больше, а денег меньше»: Терехов предложил изменения для ОСМД
23.09.2026, 15:22
Сильный ветер и дождь. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
Сильный ветер и дождь. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
23.09.2026, 19:58
Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков
Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков
24.09.2026, 11:43

Новости по теме:

24.09.2026
Четырехлетний ребенок сбежал от мамы, пока та расплачивалась на кассе
24.09.2026
Последствия урагана в Харькове и области: семь раз жители вызывали спасателей
24.09.2026
Россияне обстреляли ферму на Чугуевщине: уже семь погибших
24.09.2026
Больше 160 деревьев повалил ветер в Харькове (дополнено)
24.09.2026
Больше 40 тысяч людей на Харьковщине без света из-за сильного ветра


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 11:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 24 сентября в Харькове и области, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.".