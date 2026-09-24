Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 24 сентября в Харькове и области, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
Так, по прогнозам синоптиков, днем 24 сентября в городе и области будут сохраняться порывы ветра 15 — 20 м/с. В регионе также объявлен, I уровень опасности, желтый.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города. Сотрудники КП «Дорремстрой» уже ликвидируют последствия непогоды в Харькове, рассказали в горсовете. Так сильным ветром в городе повалило более 160 деревьев и около 300 веток.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области. Проблемы с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему.
Кроме того, Семь раз спасатели выезжали на помощь жителям и коммунальщикам из-за сильного ветра. Четыре вызова получили спасатели в Харькове, еще три – в области, пишут в облуправлении ГСЧС. В основном, помощь нужна была из-за повреждений авто и поваленных деревьев.