Сегодня в Харькове и области вновь будет ураган – прогноз синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях, которые ожидаются 24 сентября в Харькове и области, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

Так, по прогнозам синоптиков, днем 24 сентября в городе и области будут сохраняться порывы ветра 15 — 20 м/с. В регионе также объявлен, I уровень опасности, желтый.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города. Сотрудники КП «Дорремстрой» уже ликвидируют последствия непогоды в Харькове, рассказали в горсовете. Так сильным ветром в городе повалило более 160 деревьев и около 300 веток.