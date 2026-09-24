Больше 40 тысяч людей на Харьковщине без света из-за сильного ветра

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области.

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города.