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Больше 40 тысяч людей на Харьковщине без света из-за сильного ветра

Общество 09:16   24.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Больше 40 тысяч людей на Харьковщине без света из-за сильного ветра

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области. 

Проблемы с электроснабжением из-за непогоды наблюдаются в 25 населенных пунктах. Больше всего – в Лозовском и Харьковском районах. Энергетики уже работают над тем, чтобы как можно быстрее решить проблему.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ночью 24 сентября в Харькове наблюдались проблемы с электроснабжением из-за плохой погоды. Также в пресс-службе мэрии рассказали, что фиксируют случаи падения веток и деревьях в разных районах города.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что 24 сентября по состоянию на 09:00 без света остаются 42 тысячи абонентов Харьковской области. ".