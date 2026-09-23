Сильный ветер и дождь. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области
Прогноз погоды на четверг, 24 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.
В Харьковской области в течение суток будет облачно с прояснениями ☁️. Ночью ожидают дождь 🌧, днем также прогнозируют небольшой дождь 🌧. Ночью также возможен слабый туман.
Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, ночью возможны порывы 💨 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем от 13 до 18°.
В Харькове ночью также прогнозируют дождь 🌧, днем возможен небольшой дождь 🌧. Ночью в городе ожидают слабый туман 🌫.
Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, ночью прогнозируют порывы до 💨 15-20 м/с.
Температура воздуха 🌡 ночью составит 8-10°, днем прогреется 15-17°.