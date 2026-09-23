Сильный ветер и дождь. Прогноз погоды на 24 сентября в Харькове и области

Прогноз погоды на четверг, 24 сентября, сообщает Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей.

В Харьковской области в течение суток будет облачно с прояснениями ☁️. Ночью ожидают дождь 🌧, днем ​​также прогнозируют небольшой дождь 🌧. Ночью также возможен слабый туман.

Ветер прогнозируют юго-западный, 7-12 м/с, ночью возможны порывы 💨 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет колебаться от 6 до 11°, днем ​​от 13 до 18°.

В Харькове ночью также прогнозируют дождь 🌧, днем ​​возможен небольшой дождь 🌧. Ночью в городе ожидают слабый туман 🌫.

Ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, ночью прогнозируют порывы до 💨 15-20 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью составит 8-10°, днем ​​прогреется 15-17°.