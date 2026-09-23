Вночі сильний вітер і дощ. Прогноз погоди на 24 вересня у Харкові й області

Прогноз погоди на четвер, 24 вересня, повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Вночі очікують дощ 🌧, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧. Вночі також можливий слабкий туман 🌫.

Вітер прогнозують південно-західний, 7 – 12 м/с, вночі можливі пориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 6 до 11°, вдень від 13 до 18°.

У Харкові вночі також прогнозують дощ 🌧, вдень можливий невеликий дощ 🌧. Вночі в місті очікують слабкий туман 🌫.

Вітер буде південно-західний, 7 – 12 м/с, вночі прогнозують спориви 💨 15 – 20 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 8 – 10°, вдень прогріється 15 – 17°.