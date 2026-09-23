Держбюджет-2027: на чому наполягають в Асоціації прифронтових міст та громад

Держбюджет на 2027 рік та пропозиції до нього обговорили на засіданні правління Асоціації прифронтових міст та громад 23 вересня. Серед ключових пропозицій Асоціації до проекту держбюджету – залишати місцевим бюджетам більше прибуткового податку, компенсувати різницю у тарифах, а також збільшити витрати на освіту, соціальну сферу та критичну інфраструктуру, повідомила прес-служба Харківської міськради.

За словами голови Асоціації прифронтових міст та громад Ігоря Терехова, фахівці АПМГ проаналізували урядовий проект держбюджету та сформували пакет пропозицій. Додаткова потреба місцевих бюджетів прифронтових громад оцінюється майже у 67 млрд гривень. Крім того, 32 громади надали 47 пріоритетних публічних інвестиційних проектів загальною вартістю близько 8 млрд грн. Йдеться, зокрема, про об’єкти водопостачання та водовідведення, енергетики, охорони здоров’я, укриття, житлової та комунальної інфраструктури.

Серед ключових пропозицій Асоціації – збереження за бюджетами громад 64% податку на доходи фізичних осіб замість передбачених проектом 60%, особливий підхід до реверсної дотації для прифронтових територій, належна компенсація різниці в тарифах, збільшення фінансування освітньої субвенції та укриттів, а також додаткова підтримка соцсфери і критичної інфраструктури.

Окремо учасники засідання розглянули підготовлений спільно з народними депутатами законопроект щодо підтримки бізнесу та працівників на прифронтових територіях. Він передбачає спеціальні податкові та фінансові інструменти для підприємств, а також додаткові трудові, соціальні та податкові гарантії для людей, які працюють за умов постійної військової загрози.

За словами Ігоря Терехова, всі пропозиції Асоціації мають конкретне фінансове обґрунтування, а найближче завдання – разом із народними депутатами домогтися їхнього врахування при доопрацюванні державного бюджету.

“Фахівці Асоціації прорахували практично кожен із запропонованих напрямків. На сьогоднішній день у нас є пакет пропозицій на 75 мільярдів гривень. За цією цифрою стоять дуже конкретні речі: водопроводи і системи водовідведення, лікарні, укриття, енергетика, житло і комунальна інфраструктура. Тобто об’єкти, від яких у прямому сенсі залежить, чи залишатимуться люди у своїх громадах, і чи зможуть ці громади нормально працювати”, – сказав Ігор Терехов.

Участь в обговоренні, окрім керівників громад, також взяли представники центральних органів влади, експерти та народні депутати України, які представляють міжфракційні депутатські об’єднання “Прифронтові території” та “ВПО України”.

Нагадаємо, раніше Терехов повідомляв , що в 2026 році держава не компенсувала міському бюджету Харкова втрати, які він зазнав через скасування податків на землю та нерухомість для бізнесу. Це сталося, незважаючи на те, що такі витрати у держбюджеті-2026 були передбачені.