Скажений кіт покусав власника у селищі на Харківщині, там ввели карантин

Надзвичайна подія сталася у селищі Васищеве Безлюдівської громади 18 вересня 2026 року – саме тоді там зареєстрували випадок сказу у кота.

Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби у Харківській області.

Мешканка селища звернулася до дільниці ветеринарів і розповіла, що домашня тварина загинула, але перед цим покусала її чоловіка.

Патологічний матеріал направили до державної лабораторії, у ньому виявили антиген вірусу сказу.

Місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Безлюдівської селищної ради на території селища Васищеве ввела карантин, щоб ліквідувати осередок сказу.

Як повідомляв раніше “Об’єктив”, у громадах Харківської області з 14 вересня стартував черговий етап планової вакцинації домашніх улюбленців проти сказу. Також Обласний центр контролю та профілактики хвороб раніше опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, які працюють у регіоні.

Також випадок сказу в домашнього собаки зафіксували у селі Ударне Люботинської громади Харківського району 11 вересня.