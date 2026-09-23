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Скажений кіт покусав власника у селищі на Харківщині, там ввели карантин

Події 18:00   23.09.2026
Оксана Якушко
Скажений кіт покусав власника у селищі на Харківщині, там ввели карантин Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області

Надзвичайна подія сталася у селищі Васищеве Безлюдівської громади 18 вересня 2026 року – саме тоді там зареєстрували випадок сказу у кота.

Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби у Харківській області.

Мешканка селища звернулася до дільниці ветеринарів і розповіла, що домашня тварина загинула, але перед цим покусала її чоловіка.

Патологічний матеріал направили до державної лабораторії, у ньому виявили антиген вірусу сказу.

Місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Безлюдівської селищної ради на території селища Васищеве ввела карантин, щоб ліквідувати осередок сказу.

Як повідомляв раніше “Об’єктив”, у громадах Харківської області з 14 вересня стартував черговий етап планової вакцинації домашніх улюбленців проти сказу. Також Обласний центр контролю та профілактики хвороб раніше опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, які працюють у регіоні.

Також випадок сказу в домашнього собаки зафіксували у селі Ударне Люботинської громади Харківського району 11 вересня.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 18:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Надзвичайна подія сталася у селищі Васищеве Безлюдівської громади 18 вересня 2026 року – саме тоді там зареєстрували випадок сказу у кота.".