Під Харковом оголосили карантин: від сказу помер домашній собака

Випадок сказу домашнього собаки зафіксували у селі Ударне Люботинської громади Харківського району 11 вересня.

Власниця тварини помітила перші симптоми (слинотеча та пригніченість) ще 6 вересня. Наступного дня у собаки обвисла щелепа і 10 вересня він помер, повідомляють у ГУ Держпродспоживслужби у Харківській області.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність антигену вірусу сказу.

Рішенням протиепізоотичної комісії при виконкомі Люботинської міськради у селі Ударне запровадили карантин та затвердили план заходів щодо ліквідації осередку інфекції.

У Держпродспоживслужбі наголошують: сказ є смертельно небезпечним як для тварин, так і для людей. Єдиним дієвим захистом є щорічна вакцинація домашніх улюбленців починаючи з тримісячного віку. Вакцина у державних ветеринарних клініках є безплатною.

Мешканці Люботинської громади можуть безплатно щепити своїх тварин за адресою: м. Люботин, вул. Ветеринарна, 45 (тел. 050-637-85-69).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у громадах Харківської області з 14 вересня стартував черговий етап планової вакцинації домашніх улюбленців проти сказу. Також Обласний центр контролю та профілактики хвороб раніше опублікував актуальний список пунктів антирабічної допомоги, які працюють у регіоні.