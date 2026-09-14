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Торкався інтимних частин тіла падчерки: підозрюють чоловіка на Харківщині

Суспільство 16:14   14.09.2026
Вікторія Яковенко
Торкався інтимних частин тіла падчерки: підозрюють чоловіка на Харківщині

У Лозівському районі вітчима підозрюють у сексуальному насильстві над дитиною.

За даними Харківської обласної прокуратури, у лютому, залишаючись удома наодинці з 13-річною падчеркою, вітчим систематично вчиняв щодо неї дії сексуального характеру. Зокрема, торкався інтимних частин її тіла.

“Окрім цього, він чинив на дитину психологічний тиск. Під час спільного походу до магазину чоловік заявив дівчинці, що зґвалтував би її, якби їй виповнилося 16 років”, – зазначили правоохоронці.

Про поведінку 44-річного вітчима дівчинка розповіла своїй бабусі, коли гостювала в неї. Остання повідомила про це матері дитини, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

“У травні дівчинка знову розповіла бабусі про неправомірні дії чоловіка. Коли мати приїхала забрати доньку, вона відмовилася повертатися додому. Бабуся повідомила про ситуацію в поліцію”, – додали копи.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4, ч. 6 ст. 153 ККУ – за фактом сексуального насильства щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років.

Правоохоронці просили обрати фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак суд застосував до чоловіка нічний домашній арешт.

“Не погоджуючись із таким рішенням, прокуратура вже подала апеляційну скаргу”, – додали правоохоронці.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Вересня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Лозівському районі вітчима підозрюють у сексуальному насильстві над дитиною.".