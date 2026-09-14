Харків атакував БпЛА: де “прилетіло”, повідомив Терехов

14 вересня ворог вдарив по Харкову безпілотником.

Про “приліт” повідомив мер Харкова Ігор Терехов близько 12:00.

Моніторингові канали попереджали, що в напрямку міста летить БпЛА типу “Молния”.

Нагадаємо, протягом минулої доби під ударом ворога опинилися Харків і сім населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 4 людей, зокрема немовля, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов. За добу по Харківщині прилетіло таке озброєння: десять КАБів; три БпЛА типу «Молния»; два FPV-дрони; 152 БпЛА (тип встановлюється).

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