Live
  • Нд 13.09.2026
  • Харків  +17°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Дощ, гроза, можливі шквали: погода в Харкові та області на 14 вересня

Погода 20:30   13.09.2026
Олена Нагорна
Дощ, гроза, можливі шквали: погода в Харкові та області на 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, удень помірний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 13–15 градусів, вдень – 21–23, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень – 18–23.

Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, у Харківській області триває метеорологічне літо, констатували синоптики 11 вересня. Мінусом такої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи у ґрунті недостатньо.

Читайте також: До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Дощ, гроза, можливі шквали: погода в Харкові та області на 14 вересня
Дощ, гроза, можливі шквали: погода в Харкові та області на 14 вересня
13.09.2026, 20:30
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії
13.09.2026, 15:35
До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху
До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху
13.09.2026, 16:55
«Ціна боротьби»: у Харкові порізали колеса автівки співорганізаторки ЛГБТ-ходи
«Ціна боротьби»: у Харкові порізали колеса автівки співорганізаторки ЛГБТ-ходи
13.09.2026, 18:31
Перелом у всій війні: Сирський та Терехов про Харківську операцію 2022 року
Перелом у всій війні: Сирський та Терехов про Харківську операцію 2022 року
13.09.2026, 19:30
Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW
Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW
13.09.2026, 07:56

Новини за темою:

13.09.2026
Дрон ударив по Київському району Харкова: Терехов повідомив про наслідки
13.09.2026
«Ціна боротьби»: у Харкові порізали колеса автівки співорганізаторки ЛГБТ-ходи
13.09.2026
Перелом у всій війні: Сирський та Терехов про Харківську операцію 2022 року
13.09.2026
До 7 хвилин у години пік: у метро Харкова скорочують інтервали руху
13.09.2026
«Фортеця» або «тупик»: три сценарії майбутнього Харкова описали в мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Дощ, гроза, можливі шквали: погода в Харкові та області на 14 вересня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 20:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 14 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, удень помірний дощ, місцями гроза.".