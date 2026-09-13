Дощ, гроза, можливі шквали: погода в Харкові та області на 14 вересня

У понеділок, 14 вересня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, удень помірний дощ, місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 13–15 градусів, вдень – 21–23, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів, удень – 18–23.

Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, удень по області місцями пориви, 15 – 20 м/с.

Нагадаємо, у Харківській області триває метеорологічне літо, констатували синоптики 11 вересня. Мінусом такої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи у ґрунті недостатньо.