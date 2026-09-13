Live
  • Нд 13.09.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.76

Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW

Фронт 07:56   13.09.2026
Олена Нагорна
Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW

У Харківській області 10 та 11 вересня російські військові продовжували обмежені наступальні операції на Куп’янському напрямку, але не просунулися, оскільки українські війська контратакували у районі Западного.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас російські війська продовжують проводити інфільтраційні місії на Куп’янському напрямку за підтримки безпілотників.

ISW цитує в огляді начальника об’єднаного відділу вогневої підтримки української бригади, що діє на Куп’янському напрямку. 10 вересня той заявив, що російські війська використовують тактику інфільтрації як основний засіб спроби просування, зазвичай рухаючись невеликими групами від однієї до трьох осіб. Такі місії підтримують різними типами безпілотників.

Джерело, яке повідомляє про російське угруповання військ “Північ”, 11 вересня заявило, що війська РФ продовжують спроби інфільтрації до Куп’янська.

Нагадаємо, 3 вересня бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ «Хартія» заявили про зачистку ще кількох лісосмуг між селом Западне та Дворічною у Харківській області.

Читайте також: Постраждали троє людей: РФ била по Золочеву БпЛА «Молния» та FPV (фото)

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW
Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW
13.09.2026, 07:56
Сьогодні 13 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 вересня 2026: яке свято та день в історії
13.09.2026, 06:00
Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрути в Харкові у неділю
Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрути в Харкові у неділю
12.09.2026, 21:16
Вночі дощ, вдень до +26: прогноз погоди на 13 вересня в Харкові й області
Вночі дощ, вдень до +26: прогноз погоди на 13 вересня в Харкові й області
12.09.2026, 20:00
Наступ відміняється? Що стало недосяжною метою для РФ на Харківщині (відео)
Наступ відміняється? Що стало недосяжною метою для РФ на Харківщині (відео)
12.09.2026, 13:34
ЛГБТ-марш відбувся у Харкові, «Права молодь» мітингувала (фото, відео)
ЛГБТ-марш відбувся у Харкові, «Права молодь» мітингувала (фото, відео)
12.09.2026, 17:01

Новини за темою:

13.09.2026
Новини Харкова – головне за 13 вересня: як минула ніч
12.09.2026
Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрути в Харкові у неділю
12.09.2026
Вночі дощ, вдень до +26: прогноз погоди на 13 вересня в Харкові й області
12.09.2026
ЛГБТ-марш відбувся у Харкові, «Права молодь» мітингувала (фото, відео)
12.09.2026
БпЛА сьогодні, 12 вересня, атакували Харків: де “прилетіло”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2026 в 07:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "10 і 11 вересня військові РФ продовжували обмежені наступальні операції на Куп’янському напрямку, але не просунулися. Українські війська контратакували у районі Западного.".