Сили оборони знов контратакують під Куп’янськом – ISW

У Харківській області 10 та 11 вересня російські військові продовжували обмежені наступальні операції на Куп’янському напрямку, але не просунулися, оскільки українські війська контратакували у районі Западного.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас російські війська продовжують проводити інфільтраційні місії на Куп’янському напрямку за підтримки безпілотників.

ISW цитує в огляді начальника об’єднаного відділу вогневої підтримки української бригади, що діє на Куп’янському напрямку. 10 вересня той заявив, що російські війська використовують тактику інфільтрації як основний засіб спроби просування, зазвичай рухаючись невеликими групами від однієї до трьох осіб. Такі місії підтримують різними типами безпілотників.

Джерело, яке повідомляє про російське угруповання військ “Північ”, 11 вересня заявило, що війська РФ продовжують спроби інфільтрації до Куп’янська.

Нагадаємо, 3 вересня бійці 23-го штурмового полку “Р.У.Г.” 2-го корпусу НГУ «Хартія» заявили про зачистку ще кількох лісосмуг між селом Западне та Дворічною у Харківській області.