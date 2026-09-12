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Вночі дощ, вдень до +26: прогноз погоди на 13 вересня в Харкові й області

Суспільство 20:00   12.09.2026
Вікторія Яковенко
Вночі дощ, вдень до +26: прогноз погоди на 13 вересня в Харкові й області

У неділю, 13 вересня, вночі у Харкові та області – короткочасний дощ, гроза. Вдень істотних опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів тепла, вдень – 24–26, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів зі знаком «плюс», удень – 19–21.

Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Нагадаємо, на Харківщині триває метеорологічне літо, констатував Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей 11 вересня. Мінусом приємної літньої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи в ґрунті недостатньо.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 20:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 13 вересня, вночі у Харкові та області – короткочасний дощ, гроза. Вдень істотних опадів не прогнозують.".