Вночі дощ, вдень до +26: прогноз погоди на 13 вересня в Харкові й області

У неділю, 13 вересня, вночі у Харкові та області – короткочасний дощ, гроза. Вдень істотних опадів не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів тепла, вдень – 24–26, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 11–16 градусів зі знаком «плюс», удень – 19–21.

Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с.

Нагадаємо, на Харківщині триває метеорологічне літо, констатував Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей 11 вересня. Мінусом приємної літньої погоди стала відсутність дощів. Умови для сівби озимих залишаються несприятливими, оскільки вологи в ґрунті недостатньо.